Andare in vacanza con il proprio cane in totale relax e tranquillità è il sogno di ogni padrone. Sappiamo bene quanto sia bello portare con noi il nostro amico peloso. Un animale, infatti, ci dona amore incondizionato e ci fa divertire. E proprio per questo, dobbiamo attrezzarci e trovare delle zone che possano far star bene anche il nostro compagno a quattro zampe. Vediamone alcune insieme.

Ecco 3 spiagge meravigliose per vivere una vacanza da sogno col nostro cane

Iniziamo con un luogo con spiagge davvero da sogno. Stiamo ovviamente parlando della Sicilia. Stavolta concentriamoci su Porto Empedocle. Questa zona meravigliosa, con paesaggi mozzafiato, offre delle soluzioni davvero comode per i nostri amici a quattro zampe. Infatti, potremo trovare spiagge e strutture comodissime per noi e il nostro cane.

Le spiagge della Maremma

La Maremma è un luogo davvero incantevole, dove tutti dovrebbero trascorrere un fine di settimana almeno una volta nella vita. I borghi, i paesaggi e le piccole città, infatti, le conferiscono un’aria davvero spettacolare. Per non parlare poi delle spiagge. Su buona parte del litorale, infatti, come a Marina di Grosseto, ci sono spiagge attrezzate per noi ma soprattutto per i nostri amici pelosi. Inoltre, anche sulla vicina Isola d’Elba, potremo avere l’opportunità di portare il nostro cane in diverse strutture che lo accoglieranno.

Infine parliamo di Rimini

Arriviamo ora in Emilia Romagna e concludiamo la nostra lista di oggi. Sulle coste di Rimini non troveremo solo ristoranti, locali e attrazioni turistiche, ma anche diverse spiagge pensate ad hoc per il nostro cane.

Dunque, ecco 3 spiagge meravigliose per vivere una vacanza da sogno col nostro cane. Ovviamente questi sono consigli per chi vuole strutture specializzate. Per le spiagge libere, bisognerà consultare le regole di ogni regione e capire dove poter andare!

