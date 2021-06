Non c’è momento migliore di quando si gusta un hamburger in compagnia. Gustoso e ricco di ingredienti, l’hamburger è ormai un piatto che non può mancare alle grigliate con gli amici. Ma prepararlo come un vero professionista non è altrettanto semplice. SI rischia sempre di cuocerlo troppo o che la carne si secchi. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo 3 trucchi per realizzarlo alla perfezione. E meritarsi i complimenti di tutti!

Non dimentichiamoci di scegliere il pane giusto

Per preparare un hamburger con i fiocchi non basta cuocere alla perfezione la carne. È importantissimo scegliere il panino giusto. Altrimenti non potremo avere un’esperienza completa. Si può scegliere un classico panino di farina 00 o integrale o al carbone. Ma ricordiamoci sempre di tostarlo. Alcuni chef lo imburrano leggermente, per creare una croccantezza perfetta.

Ecco 3 segreti degli chef per degli hamburger sempre succosi da far invidia

Ma passiamo al patty di carne. Prima di tutto, usiamo carne di alta qualità, facciamocela macinare sul momento. La differenza è abissale. Prepariamo il nostro impasto condendolo con sale, pepe e della cipolla tritata se vogliamo. Usiamo le mani per amalgamare il tutto. Impastiamo la carne e creiamo un tubo di 10/12 cm di diametro. Avvolgiamo con la pellicola e lasciamolo riposare in frigo per mezz’ora. Dopodiché tagliamo dei dischi perfetti che diventeranno i nostri hamburger.

In cottura

Sono due i trucchi da usare. Prima di tutto mai schiacciare l’hamburger, perderemo tutti i succhi e la carne risulterà secca. Lasciamolo cuocere su griglia ben calda per 3 minuti per lato circa, dipende dallo spessore. Anche 5 minuti se necessario. Ed ecco il trucco per avere sempre l’hamburger succoso: un cubetto di ghiaccio.

Poggiamo sulla griglia il nostro hamburger e premiamo il cubetto al centro. Deve conficcarsi perfettamente nella carne. Ora lasciamo cuocere e giriamolo quando necessario. Il ghiaccio si scioglierà mantenendo sempre morbida la carne.

Ed ecco 3 segreti degli chef per degli hamburger sempre succosi da far invidia. Con questi trucchi diventeremo i re del barbecue!

Approfondimento

