Molte persone vivono con disagio la pelle flaccida o cascante nella parte superiore delle braccia. Questo problema antiestetico arriva addirittura a condizionare la vita di tutti i giorni. Alcuni evitano di alzare le braccia per salutare in pubblico, per esempio. Altri invece indossano solo top con maniche lunghe per nascondere il problema. I motivi per cui potremmo avere la pelle cadente sotto le braccia sono vari. Non è una condizione legata necessariamente al sovrappeso corporeo. Anche coloro che sono magri possono soffrire di mancanza di tono muscolare nella parte superiore del braccio.

Le cause di questo inestetismo

Il rilassamento cutaneo sotto le braccia può essere dovuto allo squilibrio ormonale dovuto all’avanzamento dell’età. Quando la pelle invecchia, inoltre, perde due importanti proteine ​​prodotte nel derma: elastina e collagene. La prima dona elasticità alla pelle e la seconda aiuta la pelle a mantenere struttura e compattezza. Abbiamo già visto, per esempio, come dare nuova energia alla pelle del viso con ottimi risultati anti-età in solo 2 settimane. È anche molto comune avere la pelle cascante a causa di una rapida perdita di peso che spesso lascia dietro di sé la pelle in eccesso. Alcuni fattori dello stile di vita, come una cattiva alimentazione e il consumo eccessivo di alcol o la troppa esposizione al sole, possono accelerare il processo di invecchiamento cutaneo. Quale che sia la ragione, la pelle flaccida sulle braccia può portare a mancanza di fiducia e scarsa autostima per molte persone. Come possiamo intervenire?

Ecco 3 rimedi casalinghi per le braccia flaccide e risolvere una volta per tutte questo problema antiestetico dopo dimagrimento oppure dovuto all’età

Se siamo preoccupati per la pelle cadente sotto le braccia, ci sono alcuni rimedi naturali per ridurla o addirittura eliminarla:

a) gel di aloe vera. Il gel di aloe vera è uno dei migliori rimedi casalinghi per rassodare la pelle grazie all’acido malico che ne migliora l’elasticità. Estrarre il gel di aloe vera dalla foglia e applicarlo sulle parti interessate. Lasciarlo sulla pelle per circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Ripetere 3 o 4 volte a settimana;

b) albume d’uovo e miele. L’albume, grazie alla proteina ​​dell’albumina, migliora la consistenza della pelle e la rende sana. Mescolare quindi un albume e 2 cucchiai di miele. Applicare questa miscela sulle braccia. Lasciare agire per circa 20 minuti e poi lavare con acqua fredda. Ripetere 3 volte al mese;

c) massaggio con olio. Questo rimedio non solo rassoda la pelle, ma la rende anche più liscia e chiara. È possibile usare l’olio d’oliva che tutti abbiamo in casa per massaggiare poiché contiene vitamina E e A e ha anche benefici anti-invecchiamento. Quello che bisogna fare è scaldare 2 cucchiai di olio e, quando ancora caldo, massaggiare le parti flaccide delle braccia. Con un panno pulito e imbevuto in acqua tiepida, pulire le parti unte. E’ possibile anche usare l’olio di argan che, come abbiamo visto, ha proprietà benefiche sulla pelle per trattamenti e massaggi rilassanti e salutari.

Ecco allora 3 rimedi casalinghi per le braccia flaccide che risolvono una volta per tutte questo problema antiestetico dopo dimagrimento oppure dovuto all’età. Questi rimedi, naturalmente, vanno associati a regolare esercizio fisico e abitudini quotidiane sane per un risultato duraturo.