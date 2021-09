Il legame tra genitori e figli è sempre ricco di grandi significati che segnano profondamente una delle relazioni fondamentali di molte esistenze umane. Anche quando l’età dell’infanzia sembra lontana anni luce e nell’orizzonte della memoria le immagini iniziano ad avere contorni sfumati, alcune esperienze restano indelebili. Ecco 3 ricordi che i figli conserveranno a vita dei propri genitori e che difficilmente arriveranno a dimenticare.

Quanto conta il rapporto che ciascuno ha con i propri genitori nella vita

Quando si diventa genitori, non si smette a propria volta di ricoprire il ruolo di figli. Ognuno porta dentro di sé il rapporto che ha avuto o che non ha avuto con i propri genitori. Immagini, fantasie, realtà ed esperienze si fondono in una trama fittissima di vissuti nei quali molto spesso ci si identifica. Proprio alcuni di questi vissuti possono fare la differenza nella definizione di un rapporto più o meno significativo. È a partire da alcune esperienze di vita quotidiana che si assumono dei valori e si compiono delle scelte nel corso dell’esistenza.

In quest’ottica, alcuni studiosi evidenziano quanto sia significativo lo stile di attaccamento che si instaura nel rapporto genitore-figlio. Avere uno stile sicuro, piuttosto che uno evitante, ambivalente o disorganizzato, può avere delle ricadute che coinvolgono moltissime situazioni di vita. Alcuni studi scientifici, ad esempio, hanno evidenziato come tale stile possa persino influenzare la scelta del partner e il livello di soddisfazione della relazione amorosa. Simili dati indicano quanto possa essere influente il rapporto che si instaura con i propri genitori. Quali sono dunque quei ricordi che, più di altri, potrebbero perdurare nel tempo?

Ecco 3 ricordi che i figli conserveranno a vita dei propri genitori

Uno degli aspetti ai quali spesso non si pone molta attenzione è il rapporto che i genitori hanno tra di loro. Gli adulti talvolta credono erroneamente che molti dettagli non raggiungano l’attenzione dei più piccoli. Non è così, perché i figli conservano bene in memoria il modo in cui il genitore tratta l’altro. Un rapporto fortemente conflittuale nella coppia potrebbe diventare il modello che il futuro adulto instaurerà all’interno della propria relazione amorosa. Oppure, potrebbe aumentare emozioni e vissuti connessi all’ansia e al panico.

In quest’ottica, i figli non dimenticano neanche le attenzioni che ricevono o non ricevono dal genitore. Una profonda carenza, così come un eccesso di attenzioni, potrebbero diventare dannose. Se l’interesse per la vita del proprio figlio scarseggia, egli potrebbe sperimentare una forte sensazione di insicurezza e senso di abbandono. Anche i cosiddetti “genitori elicottero”, ossia genitori che si sostituiscono al figlio prendendo per lui le decisioni o risolvendo i suoi problemi, potrebbero diventare dannosi. Affrontare le difficoltà fa parte del processo di crescita e serve a costituire quel generale senso di fiducia e protezione. Allora è importante trovare la giusta misura per permettere che il proprio figlio cresca pienamente sicuro di sé e fiducioso nel mondo.

