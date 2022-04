A pochi giorni da Pasqua ancora in tanti saranno indecisi sui piatti da proporre in tavola per fare un figurone con amici e familiari, senza scegliere le solite pietanze.

Chi vuole mantenere i piatti della tradizione, però, potrebbe variare quantomeno la modalità di cottura o qualche ingrediente, per comporre un piatto più originale.

In molte parti d’Italia è usanza cucinare i carciofi, ad esempio sotto forma di tortino o anche semplicemente bolliti e conditi con olio, sale e aceto. Di certo esistono svariate modalità per prepararli, come i famosi carciofi alla giudia o alla romana, dal gusto incredibile.

Ecco 3 ricette semplici per cucinare i carciofi in maniera diversa per non mangiarli sempre bolliti, alla giudia o alla romana

Se invece siamo alla ricerca di alternative valide, per un antipasto, un primo o un secondo, queste soluzioni potrebbero essere molto interessanti e appetibili.

Come antipasto potremo preparare i carciofi in agrodolce, una vera squisitezza per il palato, molto semplice e goloso.

Per 4 carciofi serviranno:

60 g di pangrattato;

10 g di zucchero;

una cipolla di Tropea;

40 ml di aceto bianco;

menta, olio, sale.

Tagliamo la cipolla e facciamola appassire in una casseruola con l’olio e un bicchiere d’acqua calda. Aggiungiamo i carciofi puliti e tagliati finemente, usiamo un coperchio e lasciamo in cottura per 20 minuti. Dopo potremo versare aceto e zucchero, per creare l’effetto agrodolce.

Solo a fine cottura aggiungiamo il pangrattato, per renderlo croccante.

Serviamo in un piatto piano cospargendo con delle foglioline di menta.

Il primo

Per un piatto di pasta dal gusto ricco, recuperiamo i seguenti ingredienti per 4 persone:

350 g di fusilli;

4 carciofi;

400 gamberi sgusciati e puliti;

aglio e scalogno;

vino bianco;

olio, sale, pepe, prezzemolo.

Prepariamo a piccoli spicchi i carciofi, dopo averli puliti. Sminuzziamo lo scalogno e prepariamo il soffritto insieme all’aglio, aggiungiamo i carciofi, i gamberi, sale e pepe e sfumiamo con un bicchiere di vino. Versiamo dell’acqua calda se il condimento tende ad asciugare troppo.

Aggiungiamo in padella la pasta molto al dente, per finire la cottura insieme agli altri ingredienti, con l’aiuto dell’acqua di cottura.

Impiattiamo e spolveriamo il prezzemolo tritato.

Il secondo

Per ottenere un secondo decisamente sfizioso, usiamo le seppie, dal sapore fantastico, ci vorranno pochissimi elementi per realizzare questa ricetta per 4 persone:

1 kg di seppie;

4 carciofi;

aglio;

vino bianco;

olio, sale, pepe.

Puliamo e tagliamo a rondelle il pesce, prepariamo i carciofi a piccoli spicchi, tenendoli prima ammollo con acqua e limone o con altri utili elementi.

Rosoliamo l’aglio in padella, aggiungiamo le seppie e versiamo il vino bianco per sfumarle a fiamma viva. Dopo pochi minuti inseriamo anche i carciofi e dell’acqua, finiamo di condire e mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco lento per 30 minuti. A piacimento, aggiungiamo del prezzemolo o altre erbe aromatiche.

Quindi, ecco 3 ricette semplici per cucinare i carciofi in modo diverso ma assolutamente gustoso, per stupire tutti in tavola.

