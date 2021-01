Per chi segue una dieta a base solo di cibi di origine vegetale, ecco 3 ricette di primi piatti vegetariani più veloci della luce. Perché la pasta, dalle penne ai fusilli, e passando per gli spaghetti, si può condire in maniera veloce e non meno gustosa senza che sia necessario, per esempio, il ragù di carne.

E lo stesso dicasi per altri condimenti di origine animale. Che possono spaziare dal prosciutto alla pancetta e passando per il guanciale che tipicamente si utilizza per la preparazione degli spaghetti alla carbonara.

Tra i primi vegetariani veloci spiccano le linguine con mozzarella, pomodori di Pachino e capperi. Ma anche gustosissime penne al pesto di agrumi. E gli immancabili spaghetti con ricotta e spinaci che sono davvero un classico dell’alimentazione vegetariana.

Ecco 3 ricette di primi piatti vegetariani più veloci della luce, dalle linguine agli spaghetti

Linguine mozzarella, pomodori e capperi. Mentre la pasta cuoce, i pomodori di Pachino prima si fanno sbollentare. E poi si passano in acqua fredda. In tal modo sarà facile spellarli per poi deporli nel mixer. Insieme a capperi dissalati, mozzarella a tocchetti, olio extravergine di oliva e un po’ d’acqua di cottura della pasta. Aggiustata con il sale, si otterrà una salsina vegetariana, gustosa e sfiziosa per condire gustosamente davvero al volo la pasta.

Penne al pesto di agrumi. Come per le linguine, anche in questo caso il condimento si prepara con il frullatore a immersione. E precisamente con la scorza di arancia e di limone biologico, qualche gheriglio di noce e una mezza dozzina di olive nere denocciolate. Nonché olio extravergine d’oliva, qualche fogliolina di rosmarino e mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta. Per poi aggiustare con il sale, e saltare in padella, le penne cotte al dente, con la salsa vegetariana, per un paio di minuti, a fiamma media.

Spaghetti ricotta e spinaci. In questo caso gli spinaci devono essere prima inteneriti in padella con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio extravergine di oliva. Per poi riporli nel mixer insieme alla ricotta e a una manciata di mandorle oltre a qualche cucchiaio d’acqua di cottura. Per poi salare e pepare in modo da ottenere una purea gustosa e irresistibile destinata a condire fumanti spaghetti.