Tra gli animali domestici più amati e apprezzati da grandi e piccini abbiamo il sinuoso felino che ci conquista con le sue fusa. Il gatto, di qualunque razza esso sia, è davvero un grande conquistatore e la sua compagnia una amabile certezza. È un animale molto indipendente e pulito, apprezzato molto per queste sue doti e i suoi occhi dolci e furbi riescono a conquistare tutti. È un ottimo animale da compagnia per bambini e anziani e sa donarci momenti di grande spensieratezza.

Dove ama farsi accarezzare e dove no

Questo felino inoltre ha bisogno di poche attenzioni e spesso riesce a conquistare in casa spazi che non avremmo mai pensato. Quando è il momento di mangiare o di espletare le sue funzioni, il gatto è abbastanza indipendente e ci fa comprendere che è arrivato il momento di dargli le dovute attenzioni.

Quando invece arriva il momento delle coccole dovremmo porre alcune piccole attenzioni su come fare e dove accarezzare il nostro micio.

Spesso reputiamo che schiena e pancia del nostro gatto siano i suoi luoghi preferiti. Forse lo saranno dal nostro punto di vista, perché a loro invece queste zone risultano fastidiose. In particolare, nella pancia andremo a toccare i suoi organi vitali e loro si sentiranno disturbati, ecco perché è molto probabile che il gatto inizi a mordicchiarci. Anche la schiena non è un punto amato perché li rende molto sensibili e il pelo potrebbe iniziare a incresparsi. È un segnale di comunicazione molto importante che il nostro gatto ci sta dando. Inoltre non avviciniamoci neanche troppo alla coda e alle gambe, non apprezzerebbe alla stessa maniera.

Ecco 3 punti dove il nostro gatto ama essere accarezzato per farsi fare le coccole e non sono pancia e schiena

Perché le coccole siano molto apprezzate dal nostro felino dovremmo avvicinarci al mento e alle guance. Sono sicuramente gesti che siamo abituati a compiere abitualmente, ma da oggi con questa consapevolezza in più dobbiamo approfittarne per farlo sentire più a suo agio. Accarezziamolo più spesso in queste zone.

Infine, un altro posto molto apprezzato dal gatto per accettare coccole e carezze si trova alla base delle orecchie, infatti inclinerà dolcemente la testa per farci capire che è una coccola molto piacevole.

Ecco 3 punti dove il nostro gatto desidera farsi coccolare da noi per potersi rilassare. Il nostro amico pelosetto ringrazierà e noi potremo goderci le sue fusa con tanto amore.