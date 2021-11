L’arrivo dei primi freddi coincide con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Dopo quasi due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid 19 si comincerebbe a respirare aria di libertà. Un cauto ottimismo che spinge molti a prenotare viaggi e weekend all’estero o in Italia.

Tra i luoghi più gettonati ci sono quelli caratterizzati da temperature nettamente superiori rispetto a quelle di alcune zone dell’Italia.

Prima di partire e di prenotare, però, ci si deve ricordare di consultare attentamente le regole per l’ingresso nei diversi Paesi.

Infatti, come si è imparato in questi anni, la situazione muta frequentemente e le regole cambiano con altrettanta velocità.

In alcuni Stati sarà necessaria la vaccinazione completa, in altri verrà richiesto il tampone in ingresso e in uscita.

Dopo questa doverosa premessa, però, sarà bello viaggiare almeno con la fantasia e immaginare i posti perfetti dove trascorrere novembre e le festività natalizie.

Tra i viaggi perfetti per chi cerca il caldo, temperature miti e prezzi ragionevoli ce ne sono tre in particolare: Lanzarote, Siviglia e l’Algarve.

Ecco 3 posti economici e incantevoli da visitare tra novembre e dicembre per scappare dal freddo

Il mese di novembre e, in generale, il Natale sono ottimi periodi per visitare Lanzarote. Le Canarie, infatti sono la meta perfetta per chi ama praticare sport senza patire il freddo.

Di solito le temperature sono sui 20 gradi e, spesso, il mare è ancora abbastanza caldo da potercisi immergere.

Da non perdere la visita al Parco Nazionale Timanfaya, attraversando il suo paesaggio vulcanico ci sembrerà di camminare sulla luna.

Siviglia

Nel Sud della Spagna, poi, troviamo Siviglia uno dei posti migliori dove passare un weekend o una settimana.

Le cose da vedere sono davvero molte e per una visita approfondita non basteranno sicuramente un paio di giorni. Tuttavia sarà perfetto per farsi un’idea del posto in attesa di poterci ritornare.

Tra i luoghi imperdibili di Siviglia troviamo la cattedrale di Santa Maria della Sede di Siviglia. Fu costruita su un’antica moschea ed è una delle più grandi cattedrali gotiche di sempre.

Da visitare, inoltre, troviamo l’Alcázar di Siviglia, il palazzo reale parte dei beni protetti dall’UNESCO.

Algarve

Tra i 3 posti economici e incantevoli da visitare tra novembre e dicembre per scappare dal freddo non si può non nominare l’Algarve.

Spostandosi poco più in là di Siviglia si arriva in Portogallo, precisamente in Algarve. La costa meridionale del Portogallo è ricca di piccoli paesi arroccati su collinette e spiagge.

Tra le città principali troviamo Faro, piccola ma molto caratteristica con i suoi meravigliosi palazzi.

Tra falesie, grotte e rocce l’Algarve è il luogo perfetto anche per chi ama praticare surf o per chi vuole provare per la prima volta.