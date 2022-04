La primavera sta esplodendo in tutta la sua bellezza. Giardini, balconi e terrazzi si stanno riempiendo di stupende piante allegre e colorate. L’inverno è passato e le temperature sembrano essere abbastanza stabili. Finalmente possiamo pensare ad abbellire il nostro balcone, un po’ trascurato durante i mesi più freddi. Anzi, possiamo anche valutare di usare le piante per avere un po’ di privacy. Basta con le reti o i cannicci che non sono proprio decorativi.

Ma quali piante usare per rendere stupendo il nostro balcone? I soliti gerani, gerbere o azalee ci hanno stufato. Vorremmo piantare qualcosa di originale, ma altrettanto colorato.

Ecco 3 piante primaverili dai fiori bellissimi e colorati che non possono mancare su balconi e terrazzi ad aprile

Oggi parleremo di 3 piante che sbocciano in tutta la loro bellezza proprio in questo periodo. La loro fioritura molto carica resiste per diversi mesi e potremo ammirarle anche in estate.

La prima pianta che proponiamo oggi è il lampranthus, una succulenta appartenente alla famiglia delle Aizoaceae. Questi bellissimi cespugli perenni hanno una crescita molto rapida e si riempiono di graziosi fiorellini dalle sfumature viola. Sbocciano da metà aprile fino a settembre e sono perfetti anche per chi non ha il pollice verde. Esistono diverse specie che crescono in altezza in maniera diversa. Ma tutte hanno in comune il fatto che richiedono poca acqua, una buona dose di sole e niente di più.

Sembra una margherita ma non lo è

Passiamo poi all’erigeron, questa pianta perenne sembra proprio una graziosa margherita. Dalle sfumature che vanno dal bianco al rosa, è ideale soprattutto per i giardini. Il pregio più grande di questa pianta è che ha davvero bisogno di pochissime cure. Costa molto poco e regala degli splendidi fiorellini davvero molto caratteristici.

Finiamo con il convolvulus, o convolvolo. Esistono circa 250 specie note sotto questo nome. Queste piante hanno in genere un andamento rampicante, come testimonia anche il loro nome. Convolvolo viene dal latino “convolvere”, avvolgere. Si tratta di arbusti molto compatti che crescono anche in terreni meno favorevoli. I loro fiori sono belli e delicati, a forma di tubo o campanula. Tra le specie più diffuse troviamo il vilucchio, con caratteristici fiori dalle sfumature sul rosa. A differenza delle altre piante di cui abbiamo parlato, però, hanno bisogno di molta acqua. Quindi attenzione alle annaffiature, frequenti ma non troppo eccessive.

Quindi, ecco 3 piante primaverili dai fiori bellissimi che riempiranno di allegria il nostro balcone. Non dimentichiamoci però di mettere anche qualche piantina repellente. Con tutti questi fiori è possibile, infatti, che insetti e mosche non ci diano tregua in questo periodo.

Ma approfittiamone anche per prenderci cura del nostro splendido limone. È proprio questo il momento di concimarlo per avere limoni grossi e succosi.

