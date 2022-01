Ecco 3 piante ornamentali straordinariamente belle che aiuterebbero a purificare l’aria di casa e decorano la camera da letto

L’arredamento di una casa non prevede per forza solo mobili e oggetti di decoro. Se vogliamo una stanza davvero completa che colpisca al primo sguardo, non possiamo farci mancare le piante. Alcuni esemplari si adattano alla perfezione alla crescita interna, in più potrebbero apportare numerosi vantaggi per la salute.

Chi ha mai sentito di quelle piante che renderebbero più respirabile l’aria? Oggi vogliamo consigliare delle specie che assolverebbero proprio a questo compito e perfette per farci compagnia mentre dormiamo. Inoltre, ci conquisteranno per il loro fascino e facilità di cura. Ecco, dunque, 3 piante ornamentali straordinariamente belle che aiuterebbero a purificare l’aria di casa e decorano la camera da letto.

Dracena

Questa pianta dal fogliame lungo e affusolato sarebbe utile per assorbire le sostanze inquinanti presenti nell’aria. Ne esistono diverse specie e in media vivrebbe a lungo. Inoltre, è parecchio resistente e si coltiva con estrema facilità.

È ideale per l’esposizione interna, in quanto teme la luce diretta del sole e predilige un clima mite. Non facciamole comunque mancare un minimo di illuminazione. Il terreno consigliato dovrebbe essere morbido e misto alla torba. Innaffiamola di rado in periodo invernale, più di frequente in fase vegetativa.

Maranta

Una pianta dalle foglie vistose dei colori più disparati: si va dal verde al grigio per passare al rosa e rossiccio. Proprio il fogliame della maranta dovrebbe fungere da filtro naturale contro le sostanze nocive e le radiazioni elettromagnetiche.

Teniamola in una posizione protetta dai raggi diretti del sole, ma discretamente illuminata. Evitiamo di metterla vicino ai termosifoni e lasciarla in un ambiente troppo secco. Le temperature dovrebbero essere sempre piuttosto miti, almeno sui 15 gradi. Abbondiamo con le innaffiature nel periodo estivo e concimiamo periodicamente dalla primavera fino all’autunno.

Il terzo e ultimo esemplare dell’elenco è l’areca. Una pianta elegantissima e vistosa, che potrebbe arrivare anche a 2 metri di altezza dentro casa. Il fogliame verde scuro è allungato e molto rigoglioso. Con un po’ di fortuna potremmo anche vedere sbocciare dei fiorellini candidi davvero suggestivi.

Come le specie precedenti non ama l’esposizione diretta alla luce solare. L’illuminazione dovrebbe essere controllata ed evitiamo di esporla vicino al vetro della finestra o alle fonti di calore. Manteniamo la temperatura della stanza piuttosto elevata e non lesiniamo con la quantità d’acqua. L’areca potrebbe risultare un potente alleato per assorbire anche la più piccola traccia di anidride carbonica.

