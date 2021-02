Il pesto di basilico è uno dei condimenti più utilizzati in cucina. Il sapore fresco del basilico, il gusto secco dei pinoli e la particolarità del formaggio grattugiato sono un mix perfetto in cucina. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende oggi mostrare altri 3 modi di condire la pasta, usando proprio dei pesti. Ecco 3 pesti freschi e veloci che tutti possono sperimentare a casa.

Pesto di salvia

Il primo delle 3 tipologie di pesto è il pesto di salvia. Questo ingrediente accompagna spesso la pasta saltata con il burro o la carne di pollo. Tuttavia, trasformarla in pesto, è una scelta vincente in cucina. Nulla impedisce di usare questo pesto anche come condimento o marinatura per la carne, specie per carni bianche come il pollo.

Per prepararlo, prendere una bella manciata di salvia, uno spicchio di aglio tritato, dell’olio d’oliva e una punta di cucchiaino di sale e unirli. Tostare in padella, per pochi minuti, i pinoli e aggiungerli al mix di salvia e spezie.

Pestare tutto al mortaio per realizzare un pesto. Un consiglio? Mescolare questo pesto con senape aiuta a ottenere una salsa d’accompagnamento perfetta per la carne.

Prezzemolo e coriandolo

Ecco 3 pesti freschi e veloci che tutti possono sperimentare a casa, questa volta con coriandolo e prezzemolo. Queste due erbe hanno un aspetto piuttosto simile e restituiscono grande soddisfazione se abbinate. Mescolare prezzemolo e coriandolo in parti uguali con del succo di limone, sale e olio d’oliva.

Aggiungere anche una manciata di mandorle o pinoli tostati in padella per alcuni minuti e frullare tutto al mixer. Scegliendo le mandorle, in particolar modo, è possibile che il pesto sia di consistenza difficile da frullare. In questo caso consigliamo di aggiungere un po’ d’acqua o altro olio d’oliva.

Pesto di timo e rucola

L’ultimo pesto fonde il sapore del timo con quello della rucola, due alimenti estremamente freschi e perfetti per accompagnare la pasta.

Aggiungere due parti di rucola e una di timo, aglio tritato, olio d’oliva e un’abbondante manciata di pistacchi tostati in padella.

Frullare tutto al mixer da cucina, fino a ottenere un pesto denso e leggermente grumoso. Questo pesto rappresenta anche una deliziosa salsa per accompagnare le insalate.