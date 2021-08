Nel periodo estivo aumentano le situazioni in cui si rischiano truffe di vario genere. La maggior parte di esse e anche le più pericolose hanno come obiettivo i dati personali delle persone. Gli hacker non fanno altro che sfruttare alcune circostanze per rubare soldi e dati per avere accesso ai conti bancari.

In questo articolo si spiegano 3 pericolose truffe online per furto di dati da cui difendersi in estate. Si troveranno tutte le indicazioni su come tutelare la propria privacy e i propri conti online.

La prima indicazione riguarda l’accesso e l’utilizzo ai Wi-Fi pubblici di ristoranti, bar, comuni, aeroporti. Infatti è strano pensare di essere in pericolo connettendosi a una rete pubblica. Tuttavia sono proprio queste reti a non avere le protezioni necessarie per difendere gli ospiti. Gli hacker sono bravissimi a entrare nei Wi-Fi e accedere ai dati personali di chi è connesso.

Questo accade soprattutto se in quel momento si sta accedendo alla home banking della propria banca. Stessa cosa vale per gli acquisti online tramite carta. L’inserimento dei dati in siti e-commerce e a pagamento ci espone ai geni delle truffe online. Il consiglio, quindi, è di limitarsi a navigare su siti generici e di scollegare i propri account o device dal portale.

Ecco 3 pericolose truffe online per furto di dati da cui difendersi in estate

Restando in tema di Covid-19 e di Green pass, si è scoperta la possibilità di rubare letteralmente il nome e l’identità di qualcuno. Ciò accade utilizzando il QR Code in modo inappropriato, oppure scaricando il documento verde contenente tutti i nostri dati. Si rischia che tutti i dati vengano utilizzati per fare acquisti, accedere agli account bancari o predisporre truffe a nome d’altri. In questo caso la raccomandazione è di non condividere mai foto del pass o QR Code sui social, né a persone che non hanno l’autorità di richiederne la visione.

Per finire, l’ultima truffa molto frequente in questi mesi estivi riguarda gli acquisti low cost. Con i prezzi alle stelle, diffidiamo di sconti e offerte incredibilmente basse. Controlliamo sempre da quali siti vengono le offerte e se sono direttamente collegate alle compagnie aeree, oppure a siti di viaggi o agenzie. È facile che capiti di pagare in anticipo appartamenti e voli inesistenti. Diffidiamo anche da link di offerte che arrivano via sms o via email.

Approfondimento

6 accorgimenti per difendersi dai ladri e lasciare al sicuro la casa in vacanza