Se ci troviamo di fronte a una lavatrice bloccata che non ci permette di continuare a fare il bucato potremmo intervenire con relativa semplicità.

Con tutta probabilità il problema da risolvere riguarda la pompa dell’acqua che si blocca a causa di corpi estranei caduti durante il lavaggio. In questo caso il ciclo si interrompe e la lavatrice potrebbe avere difficoltà nel portare a termine la fase di risciacquo o di centrifuga.

Il malfunzionamento della pompa è il segnale di un deterioramento che ci segnala la necessità di sostituirla per garantire la giusta manutenzione che allunga la vita dell’elettrodomestico.

Possiamo provvedere a 2 operazioni preparatorie che ci renderanno il lavoro più comodo una volta aperto lo sportellino del filtro

Prima di procedere all’intervento è fondamentale munirsi degli attrezzi utili allo svolgimento del lavoro. Gli attrezzi sono di facile reperibilità trattandosi di un cacciavite, di un paio di pinze e di qualche fascetta di ricambio in caso di rottura durante la fase di smontaggio.

È anche consigliato inclinare la lavatrice per permettere la fuoriuscita dell’acqua residua.

Ecco 3 passi da seguire per cambiare la pompa dell’acqua quando la lavatrice si blocca e smette di scaricare

Dopo aver aperto lo sportellino del filtro è necessario asportare lo zoccolino e rimuovere il filtro che è fissato dalle viti. La posizione dello sportellino cambia da modello a modello, solitamente possiamo trovarlo facilmente in quanto posizionato in basso a destra.

Utilizzando una pinza occorre sfilare il manicotto e levare il tubo di scarico collegato al muro. Se il tubo è usurato potrebbe richiedere una certa energia perché la pompa venga via. Preoccupiamoci di portare a termine l’operazione con attenzione per evitare di romperlo.

Sistemare la nuova pompa ricollegandola tramite il manicotto sempre prestando attenzione alla forza utilizzata e incastrandola nello spazio apposito.

La pompa dell’acqua ha un compito di primo piano nel funzionamento della lavatrice eppure in caso di guasto non è il primo problema che ci viene in mente. Con un piccolo intervento possiamo occuparci della manutenzione del nostro dispositivo personalmente ottenendo un importante risparmio di tempo e denaro. Nel momento in cui provvediamo alla sostituzione, acquistando un pezzo con una qualità garantita allungheremo la vita dell’elettrodomestico migliorando le performance del dispositivo. Ecco quindi 3 passi da seguire per cambiare la pompa dell’acqua quando la lavatrice si blocca e smette di scaricare.

Per evitare che la pompa dell’acqua si intasi è sempre meglio in ogni caso controllare che nel bucato non ci siano oggetti che possono trasformarsi in detriti e rovinare i pezzi più delicati della nostra lavatrice.