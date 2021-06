Nel mondo della cucina e dell’alimentazione non si finisce mai di scoprire nuovi prodotti.

Questo alimento proviene dalla cultura culinaria del Vicino Oriente ed è davvero squisito e versatile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Purtroppo non è molto conosciuto in Italia e per acquistarlo ci si deve recare nei market etnici. Altrimenti si può facilmente comprare su internet.

Ma ora che arriva l’estate conoscerlo può essere d’aiuto per preparare delle ricette speciali.

Perciò, ecco 3 ottime ragioni per utilizzare questo ingrediente salutare e gustoso che darà un tocco di classe alle ricette estive.

Tahina

La tahina è una pasta di sesamo davvero deliziosa. Viene fatta tostando i semi di sesamo bianco e macinandoli con olio di sesamo. Il risultato è una crema soda e profumata che si presta a moltissime preparazioni. Oltretutto non è per niente difficile da fare in casa.

Dunque ecco 3 buoni motivi per usarla.

1 – Fa bene

Sebbene questa salsa sia molto grassa e ricca di carboidrati, è al contempo ricca di proteine, calcio, potassio e fosforo.

Inoltre rinforza le difese del sistema immunitario e fa molto bene al sistema nervoso.

2 – È un ottimo condimento

Può essere utilizzata in modo davvero semplice anche per condire una semplice insalata. Solitamente viene usata in certi piatti tradizionali mediorientali, come i falafel, l’hummus e altri.

Tuttavia è facilmente utilizzabile anche nella cucina italiana. Perfetta ad esempio per accompagnare della carne alla griglia, oppure per condire delle verdure saltate in padella.

3 – È senza glutine ed è molto ricca di proteine

Un altro fattore positivo della tahina è che non contiene glutine e possiede un alto tasso di proteine. Dunque ciò la rende un aumento perfetto per intolleranti al glutine, per vegetariani e vegani.

Perciò, ecco 3 ottime ragioni per utilizzare questo ingrediente salutare e gustoso che darà un tocco di classe alle ricette estive.