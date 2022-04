La Pasqua si sta avvicinando e non c’è nulla di meglio in questa Domenica delle Palme che realizzare qualche semplice decorazione da portare anche in tavola.

Come sempre cercheremo di riutilizzare creativamente dei materiali di scarto, oppure dei doni di Natura come fiori e foglie.

La colorazione delle uova sarà assolutamente non nociva alla salute in modo che anche i bambini si possano divertire in sicurezza.

Ecco 3 modi nuovi e artistici per decorare le uova per la Pasqua utilizzando una calza e del vino rosso

Vediamo, quindi, tutto l’occorrente ed il procedimento.

Uova portafortuna

Per questa decorazione ci servirà:

quadrifogli;

uova XL;

un collant smagliato;

vino rosso;

un cucchiaio di sale grosso.

Procedimento:

Prendiamo le uova e poniamoci sopra il quadrifoglio. Avremo particolare cura nel separare i petali del quadrifoglio in modo che la sagoma rimanga impressa e nitida. Ora inseriamo in un ritaglio di un collant l’uovo. Chiudiamo i quattro lembi del collant con due giri di filo di lana in modo che rimanga chiuso e aderente all’uovo. Versiamo, quindi, in una pentola un litro di vino rosso scadente e mezzo litro di acqua con un cucchiaio di sale grosso. Mettiamo le uova all’interno e portiamo a bollore. Lasciamo andare a fuoco lento fino a che non vedremo che le uova avranno assunto un colore rossiccio. A questo punto scoliamole e mettiamole sotto l’acqua fredda. Leviamo la calza e stacchiamo il quadrifoglio. Avremo notato come del quadrifoglio sia rimasta la sagoma perfetta più chiara. Ora non ci resta che poggiarle in un cestino con qualche rametto d’ulivo.

Naturalmente possiamo ottenere altri colori come il blu, portando a bollore precedentemente tre foglie esterne di cavolo viola. L’arancione si ottiene, facendo bollire per un’oretta la buccia delle cipolle.

La pittura per immersione

In questo caso avremo bisogno di sbiancare il guscio delle uova con il procedimento che abbiamo già descritto in questo articolo. Iniziamo a cogliere qualche fiore dal nostro balcone come le viole del pensiero o le ginestre. Le avremo messe a seccare fra le pagine di un libro per qualche giorno. Una volta essiccati i fiori, li applicheremo sulle uova bianche, spennellandoli con la colla vinilica. Lasciamo asciugare all’aria. Il risultato sarà un’esplosione di primavera.

In questo caso le uova non saranno più commestibili quindi sarebbe meglio svuotarle in precedenza come indicato nel suddetto articolo. Prepariamo un bicchiere di carta colmo d’acqua e adagiamo sulla superficie alcune gocce di tempera a piacere. Non mescoliamo. Nel caso volessimo mixare i colori utilizziamo uno stecchino ma solo superficialmente. Ora prendiamo il nostro guscio e poggiamo sul livello dell’acqua con tutti i colori. Pian piano facciamolo girare in modo che si depositino su tutta la superficie. Con l’altra mano o con l’aiuto di qualcuno facciamolo asciugare rapidamente con un asciugacapelli. Avremo un effetto cromatico particolarissimo.

Ecco 3 modi nuovi e artistici per decorare le uova e creare un centrotavola coloratissimo.

