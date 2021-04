Qualsiasi donna possiede per certo un paio di leggins nel proprio armadio. Questo pantalone, infatti, non solo è comodissimo, ma può essere utile in diverse occasioni. Il problema è che molte di noi tendono a non indossarli per uscire perché considerati poco di tendenza. Ma da oggi le cose potrebbero cambiare. Infatti, basta sapere come scegliere gli outfit per rendere i fuseaux un capo di abbigliamento all’ultimo grido. E allora, ecco 3 modi geniali per abbinare i leggins per un look elegante, alla moda e invidiabile senza rinunciare alla comodità!

Puntiamo sulle scarpe e sui maglioni

Quando mettiamo i leggins, la prima cosa che dobbiamo fare è curare la scelta delle scarpe. Infatti, saranno proprio queste a dare quel tocco in più al nostro outfit. Con questo tipo di pantaloni, le calzature perfette sono gli anfibi o gli stivaletti combat se vogliamo andare a fare una passeggiata o a prendere un caffè fuori. Per la parte superiore, potremo scegliere un bel maglione largo, ancora meglio se a collo alto.

Stile casual e di tendenza con scarpe da ginnastica e maxi piumini

Se vogliamo adottare un look più giovanile e “street”, puntiamo su delle scarpe da ginnastica bianche piuttosto grandi. Queste, infatti, doneranno al nostro outfit un tocco in più. Inoltre, per concludere in bellezza, cerchiamo un piumino oversize imbottito. In questo modo, saremo comodissime e all’ultimo grido!

Il consiglio per chi vuole sempre essere elegante

Se vogliamo un abbinamento più classico ed elegante, allora scegliamo un altro tipo di abbinamento. Indossiamo, assieme ai leggins, degli stivali con un tacco abbastanza alto, che arrivino fino alla caviglia. E, per quanto riguarda la parte superiore, mettiamo una maglietta aderente a collo alto e un cappottino pastello per concludere il tutto.

Perciò, ecco 3 modi geniali per abbinare i leggins per un look elegante, alla moda e invidiabile senza rinunciare alla comodità.

