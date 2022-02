Struccarsi la sera prima di andare a letto è importantissimo per la salute e la bellezza della propria pelle. Ma c’è sempre quel giorno in cui lo struccante finisce oppure ci si è dimenticati di infilarlo in valigia prima di un viaggio.

In questi momenti, si può ricorrere a un qualsiasi sapone, anche se non è detto che sia altrettanto efficace. Sarebbe comunque da preferire un sapone delicato.

Se si ha a disposizione una dispensa, invece, si potranno usare dei comunissimi alimenti che, all’occorrenza, diventano degli efficaci struccanti.

Ecco 3 modi efficaci per struccare occhi, labbra e viso in modo naturale anche senza struccante

Il metodo naturale per struccarsi tra i più efficaci, veloci da preparare e pronti all’uso prevede di usare solo acqua e olio extravergine di oliva. Bisognerà mettere qualche goccia di entrambi su un dischetto di cotone da passare sul viso per eliminare il trucco. Se è particolarmente ostinato, ripetere l’operazione con un altro dischetto pulito.

L’olio d’oliva si può sostituire con altri tipi di oli adatti alla pelle, come quello di mandorla o di jojoba, ciascuno con le sue proprietà.

In alternativa, si può tirare fuori dal frigo un vasetto di classico yogurt bianco. Anche se potrebbe essere meno efficace dell’olio, la pazienza sicuramente premia. Infatti, renderà la pelle morbida e idratata.

Se si ha più tempo a disposizione, si può preparare uno struccante naturale fai da te a base di olio d’oliva e olio di mandorla. Ingredienti fondamentali sono anche il miele, l’acqua distillata e gli oli essenziali. Basteranno solo 3 minuti per avere uno struccante bifasico naturale da usare ogni sera.

Quale sapone e maschera usare dopo essersi struccate per un effetto levigante e purificante

Ecco 3 modi efficaci per struccare occhi, labbra, ma anche ogni altra parte del viso, usando solo prodotti naturali che tutti hanno in casa.

Ricordarsi che gli oli sono sempre un ottimo alleato per la pelle e che potrebbero struccare meglio rispetto ad altri prodotti naturali. Chi ha la pelle grassa, tuttavia, dovrebbe preferire lo struccante bifasico naturale, perché non unge come l’olio puro, più adatto alle pelli secche.

Dopo essersi struccate, per ammorbidire la pelle si può usare un sapone casalingo dal potere levigante con olio d’oliva e granella di mandorla. Sebbene ci voglia un po’ di tempo all’inizio per prepararlo, può durare anche dei mesi, aiutando a mantenere la pelle pulita e liscia.

Infine, sempre dalla dispensa si può tirare fuori un alimento che si rivelerà utilissimo per preparare una maschera nutriente per il viso e i capelli.