Quando andiamo in spiaggia certo non ci mancano le attività che possiamo fare. Potremmo fare una bella passeggiata o partecipare a un corso di acquagym spesso presente nei villaggi turistici. Possiamo passare il tempo a leggere, a chiacchierare, a giocare a racchettoni o a beach volley. Tutto per poi prenderci una meritata pausa al bar o fare un bel tuffo in piscina. Se però abbiamo voglia di rimanere sotto l’ombrellone a rilassarci, quali sono le opzioni? Certo, spesso questa è la scusa per un bel pisolino. Se però non siamo assonnati e vogliamo comunque dedicarci alla tintarella o semplicemente rilassarci, potremmo finire per annoiarci. Quindi, ecco 3 modi alternativi di passare il tempo in spiaggia.

L’occasione per ascoltare

Rimanere sdraiati in spiaggia è sicuramente una posizione comoda. Se però cerchiamo di leggere un libro, siamo quasi sempre costretti a sederci. Infatti, rimanendo sdraiati a pancia in su o a pancia in giù leggendo un libro finirebbe per farci male al collo o alle braccia. Tra l’altro, leggere al sole può anche finire per stancare molto gli occhi. Fortunatamente, il nostro cellulare ha la soluzione. Infatti, possiamo sempre ascoltare i libri piuttosto che leggerli. Si tratta di un sistema che rende la lettura sopportabile anche per chi non è un appassionato. Basta mettersi le cuffie, sdraiarsi sul telo mare e rilassarsi.

L’occasione per essere creativi

Se poi vogliamo dedicarci a qualche attività creativa e manuale, potremmo sempre portare con noi dei colori. Infatti, se portiamo dei pennarelli colorati indelebili o delle tempere con tanto di pennelli, possiamo passare il tempo a decorare le pietre levigate. La loro forma tondeggiante si presta perfettamente a questa attività. Anzi, può rivelarsi un perfetto souvenir da regalare agli amici una volta tornati a casa.

Ecco 3 modi alternativi di passare il tempo in spiaggia

Un altro modo per sfruttare il grande potenziale offerto dai nostri telefoni è ascoltare podcast. Questi sono come delle moderne emittenti radio, che parlano di argomenti specifici e che possiamo mettere in pausa o saltare quando vogliamo. Su Internet e altre app gratuite c’è una grande varietà di podcast che ci permette di scegliere gli argomenti a cui siamo più interessati. Questi possono andare dal gossip alla fisica quantistica. Sono disponibili online su YouTube, Spotify e altre app gratuite o a pagamento.

Approfondimento

