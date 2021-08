Alcuni luoghi nel Mondo sono davvero pazzeschi. E stanno aspettando solo noi. Infatti, il globo a volte ci sembra talmente grande e immenso da farci credere di non poterlo visitare tutto. E forse questo è vero. Ma possiamo fare delle scelte azzeccate, quantomeno per vedere alcuni posti meravigliosi che ci faranno sentire in una favola. E oggi vogliamo presentarne qualcuno che sicuramente catturerà la nostra attenzione.

Ecco 3 mete straordinarie e suggestive da scegliere almeno una volta nella vita

Il primo luogo di cui vogliamo parlare si trova in Cambogia. Si tratta del sito Angkor, per secoli centro del Paese e famosissima meta che attrae migliaia di turisti. Qui, infatti, avremo non solo l’occasione di ammirare il fantastico paesaggio che si staglia attorno al luogo. Ma, soprattutto, potremo godere della bellezza unica dei templi buddisti e induisti, che ci lasceranno sicuramente stupiti. In questi luoghi potremo avvertire la sensazione di pace interiore e dell’equilibrio e avremo l’occasione di entrare in contatto con la spiritualità del posto.

Gli altri 2 luoghi che non possiamo non visitare

Altro posto davvero affascinante si trova in Cina. Stiamo parlando di una contea piuttosto nota effettivamente, ossia Fenghuang (fenice). Per secoli, si è creduto che il luogo e la sua nascita fosse connesso proprio a questo animale. E ancora oggi questa leggenda è forte e radicata tra gli abitanti.

Infine, concludiamo il nostro itinerario in Tibet e ammiriamo la stupefacente bellezza del Larung Gar. Una delle più importanti sedi buddiste mai esistite ci offre la possibilità di entrare in contatto con la cultura del luogo, con uno spettacolo di piccole case rosse sulle colline che si schierano di fronte ai nostri occhi. Un’esperienza, possiamo dirlo, davvero imperdibile. Dunque, ecco 3 mete straordinarie e suggestive da scegliere almeno una volta nella vita.

Approfondimento

Su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza