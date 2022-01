Anche se sono entrate in vigore le nuove normative in materia di sicurezza, spostarsi per fare un giro è ancora possibile. Soprattutto se abbiamo voglia di smaltire pranzi e cene festive con un giro in macchina. Se le giornate sono belle favoriscono le escursioni, diversamente col tempo brutto, ecco che siamo invogliati a starcene a casa. Ecco 3 mete imperdibili per smaltire le calorie di Capodanno tra arte e natura usando le salite per bruciare i grassi. Abbiamo scelto appositamente delle località che possano mettere a dura prova il nostro fisico. Qualche salita impegnativa che permetterà alla pancetta di calare e alle calorie di disperdersi più velocemente.

Un paesaggio degno di una fiaba

La prima scampagnata impegnativa ma salutare che proponiamo ai nostri Lettori è quella al forte di Bard. Siamo in Valle d’Aosta, in un paesaggio che sembra sempre uscito dalle favole. Con e senza neve. Un piccolo borgo sovrastato dal forte che domina la vallata e tante passeggiate da fare. Qui, tra le mura di questo meraviglioso fortilizio, soggiornò anche Napoleone Bonaparte. Qui non solo gli amanti delle escursioni, ma anche quelli di arte e storia saranno entusiasti. E, al termine della passeggiata, perché non rifocillarsi con una calda e fumante cioccolata in tazza.

Ecco 3 mete imperdibili per smaltire le calorie di Capodanno tra arte e natura usando le salite per bruciare i grassi

Non molto tempo fa la prestigiosa emittente americana CNN inserì questo borgo non solo tra i più belli del Mondo, ma anche tra i più consigliati. Sia per le passeggiate, ma anche per uscire dalla folla della pandemia, scegliendo una meta diversa dal solito. Siamo nel bellissimo Monteleone d’Orvieto, in terra umbra. Gli stessi americani l’hanno definito “isola che emerge dal mare della natura”. Qui, oltre ai pranzi, smaltiremo davvero anche lo stress di settimane. In questo luogo l’aria è davvero pulita e l’atmosfera più unica che rara. In cima alla collina non poteva che sorgere il classico castello che domina la vallata.

Riconosciuto tra i borghi più belli

Ultima tappa del nostro tour è un recente premiato tra i borghi più belli d’Italia. È Casoli, nella vallata dell’Aventino, provincia di Chieti, in Abruzzo. Qui entriamo con la macchina del tempo nel passato. Come il famoso romanzo Timeline di Michael Crichton, l’autore anche della famosissima saga di Jurassic Park. Un giusto premio per un paese davvero bellissimo, praticamente incontaminato e che ammalierà i visitatori. Oltre a costringerli a delle belle e salutari passeggiate.

Approfondimento

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo