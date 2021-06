Con le scuole ormai finite, siamo tutti pronti ad organizzare intere giornate al mare insieme ai nostri bambini. Le chat della scuola per il momento sembrano sopite e la DAD si spera rimanga solo un ricordo. Ed allora cosa c’è di più bello di vedere i nostri bambini felici, con occhiali e braccioli che esultano per andare al mare? Quindi, per non trovarsi impreparati per la nostra giornata al mare, è bene organizzarsi sull’occorrente da portare. Ma attenzione, soprattutto a non dimenticare di portare merende e spuntini salutari per i nostri cuccioli. Ecco 3 merende ideali per bambini sotto all’ombrellone senza rischiare colpi di calore.

Per avere uno stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata, si comincia dalla tenera età. Pertanto, è importante educare fin da piccoli ad un’alimentazione sana. Ecco perché quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano l’importanza di far fare spuntini sani ai nostri bambini, soprattutto in spiaggia.

I bambini, com’è noto a tutti, hanno un metabolismo davvero molto veloce dovuto al fatto del continuo stare in movimento. Soprattutto in spiaggia, dove tuffarsi in continuazione e correre sulla sabbia per loro è come per noi stare sulla sdraio a leggere un libro. Ciò comporta un rapido abbassamento di zuccheri, facendo comparire subito la fame. Ecco perché è molto importante non trovarsi impreparati e tenere sempre pronta una merenda sana, leggera e fresca. Prima di tutto munirsi di borsa frigo e ghiaccioli per tenerla in fresco. Ecco allora 3 idee facili e veloci:

ghiaccioli preparati in casa a base di frutta, con latte o yogurt. Occorreranno stampi per ghiaccioli, la frutta preferita dai nostri bambini tagliata a pezzi e yogurt. Mettere tutto nello stampo e poi nel freezer. Oppure, seguire la ricetta data da ProiezionidiBorsa in questo articolo;

yogurt con muesli, o con miele e riso soffiato, o con fragole e banane;

o ancora, potremo dilettarci a preparare degli spiedini di anguria oppure mettere la frutta a pezzi nei coni gelato.

In questo modo con queste merende leggere i nostri bambini si sentiranno sazi e saranno ben idratati, senza aver paura di fargli fare il bagno. Ricordarsi di avere sempre con sé tanta acqua, che è fondamentale, magari arricchita anche da qualche goccia di limone.