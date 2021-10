Che sia per un weekend romantico, che sia per un viaggio di famiglia: ecco 3 magnifici hotel di Firenze dove pernottare secondo le classifiche degli esperti. Città magica, attraversata dal fiume Arno, Firenze è la città dei poeti, dell’arte, del bello e dell’architettura. Tantissime sono le iniziative culturali, i musei e le opere d’arte che si possono visitare in città. Secondo la rivista inglese “Timeout”, la Galleria degli Uffizi di Firenze è al primo posto nella classifica dei migliori musei del Mondo. Tra i grandi che si possono ammirare all’interno del Museo abbiamo Raffaello e Botticelli, oltre a nuclei principali di opere di Giotto, Tiziano, Bronzino, Caravaggio, Dürer, Rubens e Leonardo da Vinci, solo per citarne alcuni. Se da una parte la città offre mille meraviglie tutte da visitare, dove possiamo alloggiare?

Ecco 3 magnifici hotel di Firenze dove pernottare secondo le classifiche degli esperti

Entriamo dunque nel mondo della hôtellerie alla scoperta degli hotel di Firenze, prendendo spunto da Traveller Readers’ Choice Awards 2021. Al primo posto troviamo Portrait Firenze della famiglia Ferragamo, hotel membro del The Leading Hotels of the World e premiato con 5 stelle Forbes. Un hotel che fa della personalizzazione il suo gioiello, le stanze sono disegnate per i clienti e per soddisfare ogni loro desiderio. Con 37 stanze e suites di lusso, una rooftop suite e 273 metri-quadrati di Penthous, l’hotel Portrait è sicuramente uno dei più belli della città.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se vogliamo dedicare il weekend al relax possiamo guardare Villa La Massa. Questa tenuta medicea di fine 500 si affaccia sul fiume Arno e sembra un ameno piccolo borgo fiorentino. Questa era un residenza estiva della famiglia Medici che si trova a Candeli, circa 10 minuti dal centro del capoluogo toscano, e proprio qui passarono la loro prima notte di nozze David Bowie e Iman. Villa La Massa è un hotel 5 stelle con spa, piscina e ben 5 residenze private. Ottima anche come location per i matrimoni, visto il suo immenso giardino.

Nascosto nelle colline, con una vista spettacolare sulla città di Firenze, c’è il lussuoso hotel il Salviatino. La struttura è una villa rinascimentale quattrocentesca ristrutturata completamente e circondata da un vasto terreno che ospita una serra, un parco privato, un orto biologico e giardini paesaggistici. Le suite sono elegantissime e sono decorate singolarmente con opere d’arte originali. Un villa che rimane nel cuore, un’esperienza che rimane, momenti di vita che si porteranno sempre dentro.

Approfondimento

Ottobre è il mese migliore per fare un weekend fuori in questa piccola città