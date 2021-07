Con l’avanzare dell’età è importante sapere come presentarsi nella maniera migliore, per non dimostrare più anni di quelli che si hanno. Tuttavia, ci sono tante cose da considerare, ed è facile cadere in errore.

Per questa ragione lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare i consigli giusti per non sbagliare. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato come anche un outfit perfetto può essere rovinato da un singolo elemento.

Oggi vediamo ben tre sbagli che dobbiamo smettere di commettere quanto prima. Ecco 3 madornali errori di outfit da evitare per sembrare sempre giovani.

Sfruttiamo i jeans

Sappiamo bene che i jeans sono tra gli indumenti più giovanili che ci sono. Per qualche ragione purtroppo ad una certa età si inizia a pensare che non sia più appropriato indossarli, quando in realtà bisognerebbe farlo. Infatti, essi riescono a dare sempre un look giovanile, e non è affatto strano vedere persone più in là con gli anni che li indossano. Consigliamo però di utilizzare jeans un po’ scuri e soprattutto di qualità.

Attenzione al nero

Sappiamo bene che il nero snellisce, e quindi va bene indossarlo per sembrare più slanciati. Però vestirsi completamente di nero è qualcosa che se possibile è meglio evitare. Infatti, questo colore ci fa sembrare più pallidi. Dato che con l’età la pelle tende a diventare più chiara, l’effetto di pallore diventa davvero eccessivo con il nero. Quindi va bene usare questo colore, ma abbiniamolo a qualcosa di più allegro.

L’utilizzo degli accessori

A volte può succedere che indossiamo collane molto grosse, o braccialetti estremamente ingombranti. Questo ci fa sembrare più vecchi, perché il trend di oggi è quello di avere accessori più minimalisti, e non eccessivi. Non dobbiamo di certo agghindarci come la Regina d’Inghilterra per essere eleganti, e anche dei bei gioielli possono essere meno appariscenti.

Ecco 3 madornali errori di outfit da evitare per sembrare sempre giovani. Basta seguire questi tre consigli per evitare di darsi più anni di quelli che si hanno davvero.