La moda è sicuramente qualcosa di estremamente soggettivo. Se per qualcuna pensare alla comodità fa venire in mente una gonna ampia, per altri il vero sinonimo del comfort è il pantalone. Ne esistono infiniti modelli, tra lunghezze diverse e tessuti e colorazioni sempre nuovi.

Ma sicuramente ecco 3 jeans stravaganti e cool che tutte ameranno in questo autunno inverno 2021 per questi loro dettagli particolarissimi. Si tratta, infatti, di 3 capi esclusivi che sanno rubare l’attenzione degli occhi di tutti. Ecco quali sono e alcuni dei loro migliori abbinamenti che arrivano direttamente dalle passerelle di quest’anno.

Una piega al posto giusto

Se per molte stirare è un vero dramma, ecco pronta la soluzione. Il primo nuovo modello di jeans è quello elegante e a vita alta, dal taglio sartoriale e con piega centrale. Si tratta della tipica piega spesso presente sui pantaloni da completo dotati di blazer.

I Brand attuali hanno deciso di riportare questa stessa piega verticale anche sui jeans che, combinati con la vita alta, allungano di tantissimo la figura. Per enfatizzare ancor più questa verticalità il consiglio è di abbinarli a un paio di decolleté a punta e a una camicia portata nei pantaloni. È incredibile quanti outfit si possono realizzare con questa sola camicia che ogni donna dovrebbe avere.

In questo caso, però, occorre fare attenzione alla lunghezza. Per non accorciare la figura, il jeans con piega deve arrivare massimo alla caviglia. Una lunghezza eccessiva e risvolti di tessuto sulla scarpa mortificherebbero la figura.

Ecco 3 jeans stravaganti e cool che tutte ameranno in questo autunno inverno 2021

Gli altri 2 modelli di jeans sono un concentrato di eccentricità.

Si tratta prima del modello a gamba stretta, con numerosissime zip che si ripetono su tutta la lunghezza del pantalone. I pantaloni con le zip sono il vero elemento rock contemporaneo delle nuove collezioni. Per abbinarli perfettamente basterà indossarli con stivaletti lucidi e con quest’incredibile capo del momento super trendy che non è una giacca ma neppure una camicia.

L’ultimo modello di jeans è quello con le cuciture sfrangiate verticali che attirano incredibilmente l’attenzione. In questo caso non c’è nessun bisogno di tacchi, perché questo jeans è perfetto se portato con un paio di sneakers chunky.

E non finisce certamente qui, eccone altri 4 che è impossibile perdersi in questa stagione.