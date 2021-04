Ecco 3 incredibili utilizzi alternativi dell’acqua distillata per risparmiare facendo splendere la casa e non solo

L’acqua distillata è un efficace prodotto che usiamo per diverse faccende in ambito domestico. Ad esempio per stirare, perché non lascia tracce di calcare nel ferro da stiro che potrebbero pregiudicarne il corretto funzionamento. O per far funzionare il deumidificatore ed evitare l’accumulo di umidità e muffe nella stanza.

Qualcuno, però, forse non sa che l’acqua distillata può prestarsi anche ad altri utilissimi usi. Sia in ambito casalingo che fuori dalle mura domestiche. Vediamo allora con l’aiuto della nostra Redazione quali sono i 3 incredibili utilizzi alternativi dell’acqua distillata per risparmiare facendo splendere la casa e non solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Casa pulita e a prova di sporco

L’acqua distillata è un valido alleato per le pulizie domestiche. Infatti, essendo quasi totalmente priva di minerali e impurità, è molto adatta per la pulizia di pavimenti, degli elettrodomestici e delle superfici in acciaio.

Basta diluire qualche goccia di detersivo o sgrassatore, in base alla superficie che si vuole pulire, ed il gioco è fatto. Avremo ottenuto un eccezionale detergente per far brillare il pavimento, il lavabo e i rubinetti del bagno.

Capelli subito sani e più soffici

Possiamo sostituire l’acqua della doccia con quella distillata anche per la nostra igiene personale. È infatti indicata per il lavaggio dei nostri capelli.

Basta scaldarla leggermente ed utilizzarla per il risciacquo dopo aver messo lo shampoo. Essendo priva di calcare e minerali aggressivi, manterrà il cuoio capelluto morbido e in salute.

Anche la nostra auto ne beneficerà

Sebbene sia preferibile l’acqua demineralizzata, perché totalmente priva di qualsiasi elemento indesiderato, anche quella distillata può essere indicata per la pulizia dell’auto.

Ad esempio, potremo aggiungerne un po’ alla vaschetta dove di solito mettiamo il liquido per tergicristalli. O versarla nel serbatoio del radiatore quando ci accorgiamo che è quasi vuoto. E, non per ultimo, per dare una lucidata alla carrozzeria opaca.

Questo ci permetterà di effettuare un utile lavaggio fai da te da casa, risparmiando tempo e benzina.

Se “Ecco 3 incredibili utilizzi alternativi dell’acqua distillata per risparmiare facendo splendere la casa e non solo” vi è piaciuto, consigliamo la lettura di questo articolo.