Il Natale è finalmente arrivato e al termine di pranzi o cene in molti opteranno per alcune ore di meritato relax da passare sul divano.

I siti di streaming come Netflix ci possono venire incontro con la loro offerta tra film e serie TV. La scelta è davvero illimitata.

Non bisognerà fare altro che mettersi comodi e cominciare a sfogliare il catalogo del sito prescelto. Tutto dipenderà dai gusti di ognuno ma, oltre a film di ultima uscita come “È stata la mano di Dio” non mancheranno neppure i classici film di Natale.

Si potranno passare alcune ore in compagnia della propria famiglia divertendosi e commuovendosi davanti a film meravigliosi.

Tra i film adatti a tutta la famiglia perfetti per questo periodo troviamo Elf, Paddington e il Grinch.

Ecco 3 incredibili film di Natale da vedere su Netflix insieme a tutta la famiglia

“Elf” è un film del 2003 che narra la storia di Buddy un bambino ed è adottato proprio da Babbo Natale.

Un bambino felice cresciuto al Polo Nord tra elfi e renne fino a quando la realtà non si mostrerà in tutta la sua crudezza.

Buddy, crescendo, comincerà a rendersi conto di non essere un elfo e di non appartenere veramente al luogo in cui è cresciuto. Per questo motivo a New York ricerca i suoi genitori naturali.

Tuttavia le cose non vanno proprio come il protagonista si aspetta, le difficoltà cominciano a manifestarsi.

La città, infatti, è un luogo ostile ben diverso rispetto a quello tranquillo e pacifico in cui Buddy era cresciuto. A complicare la situazione, poi, il cinismo dei genitori naturali che destabilizzerà il protagonista.

Paddington

Il secondo film è la storia di un orsetto che dal Perù si sposta in Inghilterra. Una volta arrivato a destinazione viene adottato da una famiglia inglese che oltre a dargli il nome Paddington riuscirà a dimostrargli un immenso affetto.

Un classico film natalizio per famiglie che non mancherà di stupire. Ottimo da guardare insieme ai bambini che si innamoreranno di questo simpatico orsetto. Da non dimenticare, poi che nel 2018 è uscito il seguito di questo bellissimo film, “Paddington 2”.

Il Grinch

Il terzo film, invece, è un classico molto amato da chi, paradossalmente, non apprezza il Natale. Si sta scrivendo proprio de “Il Grinch” un film del 2000 che ha avuto un enorme successo.

La trama è molto semplice, un mostro, interpretato da Jim Carrey che odia il Natale e cerca di rubarlo. Sarà una bambina particolarmente tenera a fargli cambiare idea. Ecco, quindi, 3 incredibili film di Natale da vedere su Netflix insieme a tutta la famiglia.