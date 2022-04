Quando ci mettiamo ai fornelli può succedere di cucinare più di quanto in realtà verrà consumato. Ci sono ingredienti e pietanze che più di altri si prestano al riciclo e all’impiego per realizzare piatti di recupero. Pensiamo, ad esempio, al pane e ai mille modi per riciclarlo preparando piatti squisiti, come polpette o veri e propri dolci deliziosi. Oggi vogliamo parlare di un alimento che mangiamo quasi tutti i giorni e che spesso capita che avanzi: la pasta. Una volta cotta, se avanza non sappiamo poi come utilizzarla. Con questo articolo vogliamo suggerire 3 ricette economiche, veloci e semplici da realizzare con la pasta già cotta e condita, evitando così di sprecare il cibo. Che sia in padella o al forno, queste ricette ci permetteranno di recuperare la pasta avanzata realizzando piatti sfiziosi e gustosi.

Ecco 3 idee veloci, facili ed appetitose per utilizzare la pasta avanzata in padella e al forno

Uno dei modi più semplici ed intuitivi per recuperare la pasta avanzata è quello di realizzare una frittata. Oltre alla pasta, ci serviranno soltanto 2 uova, 25 millilitri d’olio, un pizzico di sale e pepe. Versiamo la pasta già cotta e condita in un recipiente capiente. Se si tratta di pasta lunga, tagliamola in modo grossolano. A parte, sbattiamo le uova con il sale e il pepe ed aggiungiamo il tutto alla pasta. Amalgamiamo gli ingredienti e facciamo scaldare una padella antiaderente. Versiamo l’olio in padella e, quando sarà caldo, uniamo la pasta livellandola per bene con un mestolo di legno. Facciamola cuocere per pochi minuti e, facendo attenzione a non scottarci, con un coperchio giriamola dall’altro lato. Dopo un paio di minuti, la frittata sarà dorata, croccante e pronta per essere gustata.

Polpette

Possiamo preparare delle semplici ma ricche polpette di pasta. Sminuzziamo con un coltello la pasta già cotta e mettiamola in un recipiente. Aggiungiamo 200 grammi di scamorza dolce, un uovo, sale e pepe. Amalgamiamo il tutto e formiamo delle palline con le mani. Se il composto risulta troppo umido, aggiungiamo una manciata di pangrattato. Dopodiché, procediamo come se fossero delle normali polpette e passiamole nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Dopo aver fatto scaldare l’olio in padella, facciamole friggere finché non saranno ben dorate e compatte.

Muffin

Come utilizzare la pasta avanzata per realizzare un finger food? Possiamo preparare dei muffin monoporzione con la pasta rimasta. Tagliamo la pasta avanzata, aggiungiamo un cucchiaio di formaggio grattugiato e 100 grammi di prosciutto a cubetti. Mescoliamo il tutto e preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Ungiamo dei pirottini, spolverizziamoli con un po’ di pangrattato e riempiamoli con il composto di pasta. Terminiamo con una manciata di formaggio grattugiato in superficie ed inforniamoli per 10 minuti. Ecco 3 idee veloci, facili ed appetitose che ci consentiranno di riutilizzare la nostra pasta avanzata e non sprecare il cibo.

Approfondimento

Come usare gli albumi avanzati per preparare una cena sfiziosa ed economica in soli 10 minuti senza sporcare pentole e padelle