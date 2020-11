La Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori 3 idee semplici da realizzare per cucinare la zucca in modo originale. D’altronde, i numerosi benefici che la consumazione di quest’ortaggio reca sono noti a tutti, ma molto spesso non si ha idea di come prepararla. E spesso ci si limita ad utilizzarla solamente per realizzare frittate, tortini e l’ormai inflazionata pasta e zucca.

Ecco 3 idee semplici da realizzare per cucinare la zucca in modo originale

Chips di zucca

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Perché mangiare patatine in bustina quando esiste un’alternativa molto più salutare come quella delle chips di zucca, che possono essere anche accompagnate ad un aperitivo? Per prepararle, basta tagliare le fette di zucca in modo sottile e condirle con olio, sale e rosmarino. In seguito, devono essere messe in forno e servite, facoltativamente, con la salsa guacamole, da realizzare con l’avocado.

Zucca marinata

In molti conoscono la ricetta delle alici marinate, ma meno persone sanno che è possibile condire in questo modo anche la zucca. E che è buonissima. Per marinare una vivanda, bisogna lasciarla immersa in una salsa di aceto e spezie, spesso peperoncino e prezzemolo. In questo caso, la zucca deve essere prima grigliata e poi disposta in una ciotola, nella quale deve essere versata la marinata e cioè il condimento sopra descritto. In seguito, la zucca deve insaporire per mezz’ora prima di essere servita.

Zucca fritta

Friggendo la zucca è possibile avere a disposizione uno squisito contorno per un pranzo o per una cena. L’ideale se si ha una zucca da consumare e non si ha idea di come farlo pur avendo dei bambini in casa, che certamente apprezzeranno quest’alternativa. Gli step da seguire sono: pulire la zucca, tagliarla a stick, sbollentarla e poi friggerla con olio ben caldo. In questo modo, si otterranno degli stick di zucca fritta assolutamente gustosi e croccanti.

Quindi, ecco 3 idee semplici da realizzare per cucinare la zucca in modo originale!