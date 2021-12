Ci avviamo a passi spediti verso le festività di fine anno, caratterizzate dallo scambio di regali tra amici e parenti. In una società come la nostra in cui (spesso) non manca niente a nessuno, è difficile azzeccare il regalo giusto. Difficile capire qual è il dono esclusivo e originale, oltre che non costoso, che faccia felice il destinatario.

In linea di massima, sotto le festività dovremmo seguire queste 5 astuzie nel maneggiare la tredicesima e vivere un fine anno alla grande e senza debiti.

Presentiamo alcune proposte ecosostenibili e perfette per persone con la passione per il giardinaggio e/o la salute e/o il mangiar sano. Detta diversamente, ecco 3 idee regalo green e singolari fino a 100 euro che doneranno tanta gioia al cuore.

La serra idroponica indoor

Un must del regalo green, chic e originale è sicuramente la serra idroponica indoor. Il prodotto offre molteplicità di formati, modelli, grandezze, colori, tecnologie e prezzi. Insomma, si tratta di un regalo molto plastico come prezzo e soluzione finale, tale da poter accontentare quasi tutti.

Ad esempio potrebbe essere un dono perfetto per chi ha appena comprato casa, o ha fatto un trasloco o ha rimodernato un ambiente. Queste piccole serre fanno bella mostra di sé in più punti della casa, oltre a garantire cibo sano, a spese irrisorie e a km 0.

Per tutti i dettagli tecnici, prezzi e caratteristiche della serra idroponica indoor rimandiamo a questo nostro precedente lavoro.

Adottare un olivo anche a meno di 100 euro annui

In rete è possibile trovare aziende agricole che consentono l’adozione di un albero di ulivo. Le formule commerciali proposte variano da azienda ad azienda, per cui c’è vastità di scelta sul mercato.

Di norma si sottoscrive una scheda di adesione con l’azienda X e si effettua il versamento (di norma entro i 100 euro). Si possono incontrare offerte fisse (una determinata cifra annua per un kit di prodotti in cambio) oppure sono le due parti (azienda e acquirente) che compongono l’offerta. Ad esempio i litri di olio, olive e prodotti affini che si ricevono ogni anno aumentano all’aumentare del versamento.

Infine abbiamo il set da coltivazione: una special box con tutto l’occorrente per coltivare le piante direttamente sul balcone di casa. Rispetto alle serre idroponiche indoor, in questo caso la coltivazione è quasi incentrata sulle piante aromatiche.

Ad ogni modo la confezione è completa di tutto ed è adatta anche a chi non ha il pollice verde ma ama la buona cucina. Basilico, erba cipollina, prezzemolo ed altro ancora sono sempre garantiti a km zero.

Anche in questo caso i prezzi variano a seconda del modello prescelto. È comunque la soluzione più economica delle tre, giacché in questo caso si riesce a partire anche dai 20-30 euro di spesa, per poi salire.

