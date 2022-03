Molte donne hanno i capelli corti. Sempre di più, infatti, decidono di dare un taglio alle loro chiome fluenti e sfoggiano teste giovanili e sbarazzine. Fino a qualche tempo fa, i capelli corti erano visti solo come una prerogativa maschile. In realtà, oggigiorno, ci sono tantissimi tagli corti alla moda che vanno ad enfatizzare i lineamenti del volto. Del resto, i capelli corti sono pratici e comodi. Basti solo pensare a quanto poco tempo serva per asciugarli dopo lo shampoo. Senza poi dimenticare che si può aggiungere personalità ad un taglio corto un po’ anonimo giocando coi colori, magari aggiungendo qualche ciocca colorata o qualche riflesso luminoso.

Chi è tentata dal nuovo look può prendere spunto da questi tagli molto cool. In gran voga è anche quest’altro taglio, adatto a tutte le età. Molte donne, seppur tentate, rinunciano al taglio corto perché temono che sia un po’ anonimo. In realtà, con cere, gel e qualche accessorio particolare, si possono creare acconciature anche coi capelli corti.

Ecco 3 idee per pettinare, raccogliere e legare i capelli corti mossi, ricci o lisci

Qui di seguito andremo a vedere alcune idee molto stilose per variare l’acconciatura in base alla voglia e al contesto. Potrà sembrare strano, se non addirittura improbabile, ma le trecce si prestano anche per le lunghezze più corte, meglio se medie. Ovviamente, bisogna realizzare le treccine alla francese, quelle che aderiscono bene alla testa e che partono dalla fronte. Per un look sbarazzino, ne possiamo fare due, una per ogni lato della testa. Per un effetto più elegante e sofisticato, basterà invece limitarsi ad una sola treccina centrale. Chi ha i capelli ricci potrà ottenere un esotico effetto “africano”.

Ed ora, una pettinatura romantica consigliata per le cerimonie

Con un caschetto corto o medio, possiamo raccogliere i capelli solo da un lato. Dovremo fermare le ciocche con qualche forcina oppure fare una piccola treccia laterale. In ogni caso, si lascerà scoperto un orecchio. Per questa pettinatura, la scelta degli accessori è fondamentale. L’ideale sarebbe applicare una molletta gioiello oppure indossare orecchini importanti, che siano vistosi e magari un po’ luccicanti.

Vediamo ora un’idea molto sbarazzina

Le più giovani possono divertirsi con piccoli torchon che, tra l’altro, sono anche facilissimi da realizzare. Basta infatti arricciare con le dita due, o più, ciocche e fermarle con piccole mollettine sulla testa. Per chi ha qualche anno di più e vuole un risultato più sobrio, si consiglia l’utilizzo di piccoli fermagli di colore simile a quello dei capelli. Chi invece sa osare e ama mettersi al centro dell’attenzione, può invece puntare su fermagli vivaci e molto colorati.

E così, ecco 3 idee per pettinare, raccogliere e legare le chiome più corte, per variare pettinatura anche ogni giorno.

Approfondimento

Essere sexy e femminile anche con un taglio corto di capelli