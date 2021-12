Manca ormai davvero poco al Natale. La fatidica data è praticamente dietro l’angolo. Sicuramente, chi farà gli onori di casa avrà già pensato al menù e scritto la lista di tutte le cose da comprare al supermercato.

Per il dolce, inoltre, quasi tutti avranno le idee chiare. A certe tradizioni non si scappa. Pandoro e panettone sono un must delle tavole natalizie. Nessuno vuole né potrebbe mai rinunciarvi. Sicuramente molti li avremo già in casa, perché ricevuti come regalo tramite i classici cesti natalizi. Nonostante ciò, li andremo anche ad acquistare. Per essere certi di fare bella figura, basterà ricordare le 10 infallibili mosse per riconoscere e scegliere un panettone genuino e di ottima qualità. Per chi invece optasse per il dolce veronese, ecco i semplici trucchi per riconoscere e scegliere un eccezionale pandoro.

Una volta certi di portare in tavola eccellenti prodotti, è bene pensare a come presentarli, per proporre qualcosa di un po’ diverso dal solito. Nel caso del panettone, ad esempio, invece del solito mascarpone, ecco 10 creme irresistibili per farcirlo ed accompagnarlo.

Vediamo invece come poter portare in tavola il pandoro.

Ecco 3 idee facili ma di grande impatto scenografico per decorare il pandoro farcito e lasciare senza parole parenti e amici

Anzitutto, potremmo creare il classico albero stellato. Molto semplicemente, dovremo tagliare il pandoro nel senso della larghezza cercando di ottenere 8/10 fette. A questo punto, riportare il dolce in posizione verticale ed assemblare le varie fette sfasando la disposizione delle punte, così da formare un albero.

Cominciamo con l’idea numero 1: colorata e a base di frutta

Sistemare su ogni pezzo di punta che fuoriesce un bel frutto di bosco. Possiamo usare more, mirtilli e lamponi, ma anche fragole. Scegliere frutti belli grossi e di forma regolare, possibilmente senza difetti. Infine, spolverizzare il tutto con zucchero a velo per l’effetto neve.

L’idea numero 2 è una variazione super golosa

Far colare sul dolce una ganache al cioccolato fondente e aggiungere poi anche una salsa o un topping all’amarena. Decorare infine con qualche amarena sciroppata. Il delizioso contrasto dolce acidulo ricorda molto la torta Foresta Nera.

Idea moderna e raffinata

Siamo così giunti all’ultima idea decorativa della mini guida ecco 3 idee facili ma di grande impatto scenografico per decorare il pandoro farcito e lasciare senza parole parenti e amici. Per concludere i nostri consigli, abbiamo scelto una farcitura che sicuramente sarà apprezzata dagli adulti. Ricopriamo il pandoro con una crema al caffè. Come base può andar bene la classica chantilly, oppure la crema al mascarpone. Basterà quindi aromatizzarle con una tazzina di caffè bello forte e, a piacere, anche con un goccio di liquore al caffè. Spolverizzare il tutto con una pioggia di cacao in polvere. Ed ecco l’effetto tiramisù assicurato!

Ovviamente, tutte le proposte descritte sono ampiamente personalizzabili.