Ecco 3 gustose ricette ottime da servire come antipasto sfizioso o come piatto unico prelibato

Veloci o elaborate, rustiche o raffinate, vegetariane o svuotafrigo, le torte salate, grazie alla loro versatilità, si adattano a qualsiasi occasione o necessità. Si possono realizzare con pasta sfoglia, brisée o fillo, a seconda se si desidera un impasto fragrante e dorato, croccante e leggero o estremamente friabile. Ecco, dunque, 3 gustose ricette ottime da servire come antipasto sfizioso o come piatto unico prelibato.

Gli impasti base

Infatti, la pasta sfoglia, la pasta brisée e la pasta fillo sono le preparazioni di base più usate in cucina e permettono di realizzare ricette dolci e salate. Possono essere fatte a casa, ma la maggior parte delle persone preferisce acquistarle già pronte. Ma quale scegliere?

La pasta sfoglia è fatta con acqua, farina, burro e sale. È utilizzata per ricette sia dolci che salate, facili e veloci. Si trova ad un prezzo contenuto ed è la più acquistata, anche perché difficile da preparare a casa, in quanto prevede una lavorazione parecchio lunga.

La pasta brisée è un classico della cucina francese, viene impiegata soprattutto per preparazioni salate, ma non mancano quelle dolci. Gli ingredienti sono gli stessi della pasta sfoglia, ma deve essere lavorata molto velocemente.

La pasta fillo appartiene alla tradizione culinaria greca. Il procedimento per realizzarla è lungo e impegnativo e per questo si preferisce comprarla già pronta. È fatta con acqua e farina. Si presenta in strati sottili, che vengono sovrapposti per ottenere la consistenza adatta, ed è utilizzata per piatti sia dolci che salati.

Quiche di broccoli e salmone:

una confezione di pasta brisée;

1 trancio di salmone fresco;

1 broccolo;

80 gr di spinacini;

6 uova;

Sale, pepe e olio q.b.

Cuocere i broccoli in abbondante acqua e il salmone a vapore. In una ciotola mescolare le uova con spinacini, sale, pepe e olio. Stendere la pasta brisée su una teglia, adagiare i broccoli e il salmone, e versare il composto con le uova. Dunque, infornare per 30 minuti a 180°.

Torta salata con pollo funghi e pancetta:

1 rotolo di pasta sfoglia;

250 gr di ricotta;

150 gr di funghi misti;

50 gr di parmigiano;

120 gr di pancetta affumicata;

100 gr di petto di pollo;

30 gr di olio;

1 spicchio d’aglio;

Sale, pepe e prezzemolo q.b.

Mettere in una casseruola olio, aglio, pancetta e petto di pollo tagliato a dadini, e lasciare cuocere per 10-12 minuti. Regolare di sale e pepe. Nel frattempo versare in una ciotola ricotta, parmigiano e prezzemolo. Mescolare i due composti e versarli in una tortiera rivestita di pasta sfoglia bucherellata. Cuocere, quindi, per 25-30 minuti a 200°.

Torta spinaci e feta:

1 kg di spinaci freschi;

400 gr di feta greca;

8 fogli di pasta fillo;

1 porro;

sale, pepe e olio q.b.

Mettere in una padella il porro e gli spinaci precedentemente lessati e fatti raffreddare. Rosolare il tutto e condire con sale e pepe. Trasferire gli ingredienti in una ciotola e aggiungere la feta sgretolata. In una teglia unta, sovrapporre le prime 3 sfoglie che vanno oleate tra di loro, aggiungere il contenuto e terminare con gli altri fogli. Cuocere per 20 minuti a 180°.