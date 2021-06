Ecco 3 giorni di relax in un posto quasi sconosciuto con pochi soldi 

Molti italiani sognano una fuga per quanto breve dal caos e dall’inquinamento acustico delle città di grandi e medie dimensioni. E non sono assolutamente propensi a tuffarsi in piscine stracolme di gente dei villaggi turistici più famosi e di tendenza. Cercano piuttosto dei luoghi in cui ritrovare equilibrio e armonia spirituale piuttosto che spiagge affollate, code in autostrada, lidi rumorosi con discoteche sulla riva. Certamente chi ama la movida estiva troverà noiosa l’aspirazione di alcuni a vivere momenti di pace in angoli di mondo più appartati e silenziosi. I nostri consulenti hanno indicato alcune mete turistiche assai godibili per gli amanti del mare e gli appassionati di sport acquatici.

E infatti “È davvero incredibile quanto costa una vacanza di una settimana alle Maldive del Salento e quanto poco si spende per mangiare in Puglia”. Tuttavia talvolta emerge il desiderio di spegnere per un breve periodo il rumore degli impegni quotidiani e di sostare in solitudine. Ecco 3 giorni di relax in un posto quai sconosciuto con pochi soldi che si raggiunge senza dover prendere aereo. Conviene infatti valutare i sorprendenti benefici derivanti da percorsi alternativi che offrono l’occasione di ritirarsi in solitudine per vivere momenti di profonda spiritualità.

Per chi ha a disposizione soltanto pochi giorni liberi e non desidera prendere l’aereo esistono in Italia diversi luoghi in cui si spende poco e si guadagna molto. Infatti si arricchisce notevolmente lo spirito di chi decide di trascorrere del tempo in un ashram, ossia un luogo di meditazione e di pace interiore. Si tratta di esperienze uniche che lasciano un segno indelebile anche nell’animo di chi si avvicina per la prima volta alle pratiche spirituali.

Sul territorio nazionale vi sono diversi ashram e templi che organizzano corsi anche per principianti e che introducono alla conoscenza della filosofia Zen. Nei templi indù è possibile esperire un contatto diretto e autentico con il proprio sé e si impara a vivere nel momento. Ciò significa che attraverso la meditazione la mente si focalizza sul tempo presente e si libera da ansie e preoccupazioni relative a passato e futuro. Per iniziare possono anche bastare 3 giorni di totale immersione in una realtà così insolita per fare un pieno di energia vitale e scaricare tensioni.