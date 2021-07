Arredare casa è qualcosa di affascinante ma stressante al tempo stesso. Non è facile, infatti, conciliare i gusti e desideri con la necessità di risparmiare.

Eppure, risparmiare sull’arredamento della casa è possibile. Basta solo seguire alcuni accorgimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi in questo articolo andremo ad elencare una serie di accorgimenti da adottare che ci porteranno a risparmiare.

Ecco 3 formidabili trucchetti per arredare casa risparmiando

Quando acquistiamo casa, è naturale che la immaginiamo già arredata secondo quelli che sono i nostri gusti e preferenze. Ma è importantissimo non lasciarsi sopraffare dalla voglia di terminare il tutto velocemente. Bisogna fare con calma e valutare bene prima di fare qualsiasi scelta. La fretta, infatti, non è una buona consigliera.

Con il Team di ProiezionidiBorsa vi abbiamo già dato dei consigli su come arredare la cameretta dei piccoli in un articolo che potrete leggere qui.

Oggi invece andremo ad occuparci del resto della casa ed ecco allora 3 formidabili trucchetti per arredare casa risparmiando.

Immaginiamo come vorremmo fosse la nostra casa ideale

La prima cosa da fare quando ci si trasferisce in una casa nuova, è dedicare un po’ di tempo a capire quali sono i mobili di cui abbiamo bisogno. Alcuni sono necessari, tipo materassi e reti da letto. Quindi relativamente a questi non c’è possibilità di scelta perché sono indispensabili.

Altri invece bisogna saperli scegliere!

Il secondo passaggio necessario è scegliere i tavoli

Alcune volte in cucina è possibile collocare un tavolo che sia comodo nel giornaliero e allo stesso tempo capiente quando abbiamo ospiti. Ma può capitare che lo spazio sia poco. In questi casi alcuni optano per un secondo tavolo da collocare nella zona living.

Ma ecco il trucchetto per ovviare a questo secondo acquisto.

L’ideale sarebbe infatti scegliere per una consolle! Risulterà utile per creare un angolo studio, ma nello stesso tempo, all’occorrenza, potrà essere allungata e ospitare gli invitati.

Il terzo trucchetto a cui ricorrere è quello di utilizzare le piante come complementi di arredo

Sembrerà banale ma utilizzando le piante come complementi di arredo andremo a risparmiare. Infatti, questi costano sicuramente più delle piante. Basterà quindi collocarle negli angoli più spenti per rendere il nostro ambiente bello, accogliente e perché no, anche purificato se ne scegliamo alcune adatte a ciò.

Approfondimento

Svelato il segreto per abbellire tutto l’anno ogni angolo della casa con il minimo sforzo e il massimo risultato