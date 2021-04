Lo stress e la fretta sono diventati, negli ultimi anni, sempre più presenti nella vita di ogni persona. Chi per il lavoro, lo studio, o la famiglia, tutti abbiamo provato almeno una volta quella sensazione di stretta al cuore per il troppo stress.

Tuttavia, è fondamentale imparare a controllare ed eliminare lo stress per vivere sani e felici. Per farlo, in molti si sono rivolti ad uno psicoterapeuta per essere ascoltati e consigliati.

Esiste però un modo alternativo per riuscire a superare i momenti difficili senza l’aiuto di uno specialista: provare a rilassarsi praticando una disciplina orientale.

Ecco 3 formidabili discipline orientali che rilassano la mente e tonificano il corpo

a) Yoga: è un insieme di discipline più o meno intense che insieme hanno lo scopo di direzionare l’energia vitale e calmare la mente. È forse la disciplina orientale più conosciuta e funziona davvero. Ne esistono varie forme, per cui si adatta a giovani ed anziani, persone allenate o non allenate.

b) Meditazione: è una pratica orientale che insegna ad ottenere il controllo della propria mente ed a concentrarsi solo su ciò che si desidera. Imparando a meditare potremo quindi capire come escludere dai pensieri tutte le preoccupazioni che ci fanno star male.

c) Tai chi chuan: si tratta di una tecnica originale della Cina costituita da movimenti lenti ed armonici. La pratica consente di raggiungere la pace interiore e si adatta anche a persone più anziane grazie alla semplicità dei movimenti.

Come scegliere?

Per alcuni può funzionare lo yoga, per altri la meditazione, oppure ancora il Tai chi chuan. Si tratta di una scelta personale, dove la preparazione fisica, il tempo a disposizione e molti altri fattori sono da considerare. Tuttavia, tutte queste pratiche hanno in comune il fatto di coinvolgere interamente il corpo e di guidare verso la pace interiore.

Sono quindi queste le 3 formidabili discipline orientali che rilassano la mente e tonificano il corpo. Tutte e tre alleviano lo stress quotidiano e permettono di raggiungere la serenità e la pace.

Inoltre, oggi esistono molti corsi che insegnano come approcciarsi a queste pratiche. Oppure, ci sono diverse app per il cellulare che insegnano passo dopo passo come praticarle.

Per cui, sono pratiche che si possono svolgere anche comodamente da casa: servono solo un tappetino e la voglia di star bene.