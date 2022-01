Una serata al cinema per staccare dallo stress quotidiano è sempre una buona idea. Anche se con le dovute precauzioni è possibile recarsi al cinema per godersi un buon film. Da soli o in compagnia poco importa, è sempre una buona scusa per rilassarsi.

Puntualmente però non sappiamo mai cosa andare a vedere. A meno che non si tratti di qualche pellicola che aspettiamo da tempo e conosciamo la data di uscita. Così ci ritroviamo davanti all’ingresso alla ricerca di trailer e informazioni sui film in sala. Oggi cercheremo di consigliare 3 pellicole per tutti i gusti che vale la pena vedere.

Ecco 3 film super attesi da andare a vedere al cinema questo weekend che ci susciteranno mille emozioni

Come non cominciare con l’attesissimo Matrix Resurrections. Keanu Reeves torna nei panni di Neo nel quarto capitolo di una delle saghe più amate degli ultimi anni. Con la precedente trilogia la storia di Neo e compagni sembrava conclusa.

Invece rivediamo un certo Thomas Anderson nella vita reale tormentato da sogni così vividi. Strascichi di un passato che non sembra ricordare e che dovrà svelare pian piano. Una bella dose di ricordi e nostalgia insomma. I fan della saga non possono perderselo e chi vuole recuperare i film precedenti può farlo su Timvision o Chili. Due delle diverse piattaforme streaming disponibili al momento. Ne abbiamo parlato nell’articolo cosa offrono le piattaforme streaming e quale conviene.

Il prequel dell’avvincente Kingsman – Secret Service

The King’s Man – Le origini è il terzo capitolo di questa recentissima e avvincente saga. Dopo Secret Service e Il Cerchio d’Oro ecco che vediamo da dove è cominciato tutto. La nascita della società segreta e agenzia di intelligence Kingsman. Siamo nel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, momento storico decisivo. Tra criminali spietati e guerrieri d’élite ecco che si forgia l’agenzia segreta che ormai tutti amiamo.

Per finire “Una Famiglia Vincente – King Richard”. Film basato sulla vera storia di Richard Williams, narra come sono nate due delle più grandi tenniste di oggi, Serena e Venus. Il protagonista interpretato da Will Smith che regala sempre personaggi di un certo spessore emotivo. Vedremo come un padre imperterrito farà di tutto per portare le figlie al successo.

Quindi, ecco 3 film super attesi da andare a vedere al cinema questo weekend che ci susciteranno mille emozioni. Ricordiamoci solo di attenerci alle nuove disposizioni per accedere al cinema. Come riportato nell’ultimo Decreto del Governo c’è l’obbligo di mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato. Inoltre al momento è vietato consumare bevande e cibo in sala.

Ritornando alla nostalgia, in alcuni cinema è ancora disponibile l’ultimo capitolo di Spider-Man. Se ne è parlato molto in questi mesi anche per i riferimenti ai precedenti attori che hanno interpretato l’Uomo Ragno. Non facciamo nessuno spoiler, ma ecco dobbiamo sapere sul nuovo film di Spider Man.

