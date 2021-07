L’attività fisica è fondamentale. E non si tratta solo di un fattore estetico. Infatti, muoversi e allenarsi è utilissimo anche per proteggere e fortificare la nostra salute. Ma a volte, dobbiamo ammetterlo, la pigrizia prende il sopravvento e non abbiamo assolutamente voglia di alzarci dal divano. Ma per chi proprio non riesce ad andare a correre o ad allenarsi in palestra, potrebbe esserci una buona notizia. Infatti, ci sono alcuni esercizi che si possono fare rimanendo comodamente seduti. Vediamo quali sono.

Ecco 3 fantastici esercizi da fare da seduti per un fisico da spiaggia

Iniziamo pensando alle braccia e vediamo il primo esercizio. Si tratta del Bicep Towel Hold, che ci aiuterà a scolpire i nostri bicipiti. Per prima cosa, copriamo la sedia o il divano con un lenzuolo, sediamoci e prendiamone con le mani le due estremità. Inoltre, schiacciamo quadricipiti e glutei così da essere completamente attaccati alla sedia. Ora, contraiamo i bicipiti cercando però di non far allontanare i gomiti dal torace. E, intanto, tiriamo le estremità del lenzuolo verso l’alto.

Ecco gli altri 2 esercizi che potrebbero aiutarci ad avere il fisico che vogliamo

Il secondo esercizio si chiama Seated Marches, ed è sempre da fare su una sedia. Mettiamo le mani ai lati di quest’ultima e le ginocchia piegate. Ora, spingiamo con la parte bassa della pancia verso la zona dell’ombelico. Facendo così, a un tratto il nostro piede sinistro dovrebbe iniziare ad alzarsi da terra. Quando la gamba sarà contratta, riportiamola verso il basso e facciamo la stessa cosa con la sinistra. Sarà come marciare, ma da seduti!

Infine, proviamo anche l’Overhead Side Bend Stretch. In questo caso, mettiamo le braccia sopra testa, allunghiamole e sovrapponiamo le mani. Respiriamo e portiamo le braccia vicino alle orecchie. Ora, incliniamo tutto il corpo verso sinistra e, dopo qualche tempo, facciamo la stessa cosa dall’altro lato. Dunque, ecco 3 fantastici esercizi da fare da seduti per un fisico da spiaggia! Ovviamente, non dimentichiamo che questo tipo di allenamento può darci sicuramente una mano. Ma avremo bisogno di movimento e di una sana alimentazione per ottenere i risultati che desideriamo!

