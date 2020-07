Ecco 3 facili modi per togliere la tinta per capelli dalla pelle. Non hai voglia di andare dal parrucchiere a fare la tinta e quindi la fai a casa? Ogni volta ti rimane un po’ di tinta per capelli sulla pelle? Ecco qui per voi 3 facili modi per toglierla. È una cosa che succede e non c’è niente di male. Però è difficile da togliere e a volte si rischia di restare con della tinta per capelli sulla pelle. Ma da oggi non più. Vediamo come fare.

Ecco 3 facili modi per togliere la tinta per capelli dalla pelle

Avete trovato la vostra tinta per capelli e non vedete l’ora di farla? Prima di passare a questa operazione pensate però alle difficoltà che porta con sé la tinta per capelli fatta a casa da soli. Non è un gioco da ragazzi per questo motivo moltissime donne decidono di andare dal parrucchiere. Anche se non volete fare la tinta a tutti i capelli, ma solo ad un ciuffo, può essere anch’esso complicato.

Vediamo 3 facili modi per toglierla

Il primo anche se può sembra un po’ strano è quello di mischiare l’alcool con il sapone per i piatti. Basta inumidire un batuffolo di cotone nell’alcool e poi aggiungere una goccia di sapone per i piatti. Amalgama questi due ingredienti con il pollice. Poi, passa il batuffolo di cotone sulla macchia di tintura per capelli e la macchia svanirà.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Sapone per i piatti e bicarbonato

Il secondo metodo è sempre con il sapone per i piatti, ma abbinato al bicarbonato di sodio. Mescola tre cucchiai di bicarbonato di sodio con un cucchiaio di sapone per i piatti. E utilizza un batuffolo di cotone per strofinare la macchia con la miscela creata.

L’aceto

Infine l’aceto, il nostro miglior amico. Potrebbe bruciare un poco sulla pelle, quindi evitate di usarlo se avete una pelle sensibile. L’aceto però è un ottimo alleato quando si tratta di rimuovere la tinta per capelli sulla pelle. Applica un po’ di aceto su un batuffolo di cotone e con delicatezza vai a rimuovere la macchia. Ricordati sempre che non devi farlo se hai una pelle sensibile. Clicca qui se vuoi sapere perché devi immergere le tue scarpe nell’aceto.