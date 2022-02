Passiamo molto tempo seduti alla scrivania sia per lavorare che per giocare o chattare. Il livello di sedentarietà di ognuno di noi è sicuramente aumentato in questi anni passati. Costretti a stare in casa o a lavorare in smart working senza fare molta attività fisica. Stare troppo tempo sedute per le donne potrebbe anche peggiorare una già presente ritenzione idrica, fare movimento è indispensabile per combattere la temibile cellulite.

La vita più sedentaria non solo avrebbe portato molte persone ad ingrassare ma anche ad assumere posizioni scorrette. Non sempre, infatti, è facile mantenere una corretta postura quando si sta seduti. Per non parlare poi di quando si passano ore e ore alla scrivania senza alzarsi quasi mai.

Per evitare di assumere posizioni scorrette che potrebbero trasformarsi in dolori alla cervicale o alla schiena sarebbe bene muoversi. Magari abbinando qualche esercizio di stretching che possa evitarci dolori anche più forti.

Ecco 3 esercizi semplicissimi che potremmo fare per la schiena dolorante quando si passano giornate intere seduti alla scrivania

Semplici esercizi posturali potrebbero ridurre mal di testa e dolori a collo e spalle. Infatti in molti casi chi passa molto tempo seduto lamenta cefalea oltre che dolori articolari. Ed è spesso costretto a ricorrere all’uso di analgesici per trovare sollievo. Ma uno studio citato dalla Fondazione Veronesi riporta che pochi minuti di esercizi di rilassamento ogni 2-3 ore potrebbero essere efficaci. Nel ridurre il mal di testa, i dolori articolari e di conseguenza l’uso di farmaci.

Oggi proponiamo alcuni esercizi di stretching da seduti, ma potremmo anche farne un po’ di esercizio appena svegli. Serviranno ad allungare e distendere i muscoli delle zone più affaticate quando si sta alla scrivania. E anche un piccolo trucco per ricordarsi di aggiustare la postura.

Seduti sul bordo della sedia

In posizione corretta, con le gambe a 90° gradi e schiena ben dritta. Solleviamo la gamba destra poggiando il piede sul ginocchio sinistro, Usando la mano destra spingiamo il ginocchio destro verso il basso. Molleggiamo per qualche minuto e poi ripetiamo dall’altro lato. In questo modo andremo ad allungare i muscoli da cui passa anche il nervo sciatico.

Il secondo esercizio è molto conosciuto e probabilmente già lo facciamo inconsciamente. Le famose torsioni del busto a destra e a sinistra, ma stavolta cerchiamo di farle fino a sentire resistenza.

Per finire, sempre in posizione corretta sciogliamo il collo con questo esercizio. Muoviamo la testa come a disegnare con il naso dei numeri invisibili. Disegniamoli da 1 a 10 e ripetiamo i movimenti per un paio di volte durante la giornata.

Quindi, ecco 3 esercizi semplicissimi che potremmo fare per dare soliievo alla schiena dolorante e da fare anche senza alzarsi dalla postazione. Il trucco per cercare di tenere la postura più corretta possibile è tenere il monitor sempre al livello degli occhi. Magari cambiando leggermente posizione durante la giornata e mettere un post it per catturare la nostra attenzione.

In ogni caso se si soffre di dolori estesi e cronici è sempre bene rivolgersi ad uno specialista. Potrebbe essere necessaria una terapia fisica o posturale.

