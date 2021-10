Non sempre tutti i capi alla moda sono adatti al nostro fisico. È una realtà con cui spesso ci troviamo a fare i conti. Vediamo i trend del momento sui social, sulle riviste o nelle vetrine dei negozi. Acquistiamo i vari capi, li proviamo e su di noi non vestono come speravamo, invece di valorizzarci hanno l’effetto contrario.

Ma questo non significa che non possiamo indossarli, anzi. L’importante è conoscere dei trucchi per adattare ogni capo alla nostra fisicità. Così non solo potremo essere alla moda, ma sembrare anche più slanciati e magri.

Ecco 3 errori da evitare per sembrare più alti e slanciati e sempre alla moda

Questi trucchi si possono applicare sia all’abbigliamento femminile che maschile. La prima cosa da fare è capire la nostra forma e giocare sui punti di forza di ognuno. Dopodiché controllare se stiamo facendo uno di questi errori che ci fanno sembrare più bassi e meno in forma.

Il primo errore è anche quello più comune

La lunghezza di pantaloni e jeans è la prima cosa da calibrare. Spesso i pantaloni che acquistiamo sono troppo lunghi per la nostra figura. Questo perché le aziende di abbigliamento producono capi leggermente più lunghi in modo che si adattino a tutti. Motivo per cui il più delle volte ci ritroviamo con troppa stoffa all’altezza delle caviglia anche se il pantalone ci va perfettamente. Facciamolo accorciare dalla sarta o facciamo un piccolo risvolto se è solo leggermente più lungo. Le nostre gambe sembreranno più slanciate.

Passiamo alla lunghezza di maglie e camicie. Se sono troppo lunghe il nostro busto sembrerà sproporzionato e più lungo, mentre le gambe più corte. Scegliamo sempre magliettine e camicie della lunghezza giusta, all’altezza di metà fianco. Oppure mettiamole nei pantaloni e tiriamo leggermente fuori un po’ di tessuto, così enfatizzeremo anche il punto vita.

Per finire evitiamo un contrasto eccessivo di colori tra la maglia e il pantalone. Il contrasto andrà ad enfatizzare la divisione tra la parte superiore e inferiore del corpo. Come se fosse una sorta di linea netta che abbasserà istantaneamente la figura. Se vogliamo slanciarci usiamo il trucco del monocromo, stesso colore per pantalone e maglia. Guadagneremo centimetri in un attimo.

Quindi, ecco 3 errori da evitare per sembrare più alti e slanciati e sempre alla moda. Un piccolo trucco per sfinare la figura utilizzando i vari modelli di jeans. Invece del modello skinny optiamo per uno slim fit che creerà un effetto ottico ottimale. Scendendo verso le caviglie questo modello si stringe, dando l’illusione che ci serve. Mentre per le magliettine evitiamo le strisce orizzontali, non solo ci abbassano ma allargano anche la figura. Meglio optare per le strisce verticali.

