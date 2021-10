L’autunno è una stagione conosciuta anche come la stagione dei malanni. È in questa stagione che arrivano i primi raffreddori, mal di gola, influenze. Solitamente, questo succede durante i primi freddi. Infatti, dopo che il nostro corpo si è abituato alle temperature estive, il ritorno alle temperature fredde autunnali potrebbe causare piccoli malanni.

Questo tipo di disturbi solitamente dura poco, qualche giorno al massimo, ma se dovessero durare di più sarebbe bene farsi visitare da un medico per concordare una terapia adeguata. Se, invece, allo stesso tempo vogliamo aiutare il nostro corpo a guarire più in fretta esistono sempre i rimedi naturali. Quindi, ecco 3 efficaci rimedi della nonna contro raffreddore e mal di gola.

Questi rimedi non sostituiscono assolutamente il parere del medico, al quale è sempre necessario rivolgersi per ogni delucidazione o dubbio.

Molto spesso per disturbi poco gravi come raffreddore o mal di gola, si tende a non assumere medicinali. Piuttosto, in questi casi, si prediligono rimedi naturali, utilizzati dalle nostre nonne da generazioni e tramandati fino a noi. Sicuramente non risolveranno completamente il problema, ma sono in grado di alleviare i sintomi e di rendere il decorso della malattia meno fastidioso.

Ecco 3 efficaci rimedi della nonna contro raffreddore e mal di gola

Uno dei rimedi più conosciuti e apprezzati da tutti è il latte caldo con il miele. In generale, ogni bevanda calda (ma non troppo) è un toccasana per alleviare i sintomi di raffreddore e mal di gola. Se in più viene aggiunto del miele in abbondanza la bevanda diventerebbe ancora più emolliente e confortante.

Si può bere la mattina appena svegli e la sera prima di andare a dormire ma si può bere anche di giorno, ogni volta che si vuole. Chi è intollerante al lattosio può sostituire il latte con una qualsiasi altra bevanda calda di proprio gusto.

Anche zenzero si dice essere un validissimo alleato contro mal di gola e raffreddore. Le nostre nonne lo consumavano come una tisana, facendo bollire i pezzetti di zenzero fresco in acqua per circa 10 minuti. Ne viene fuori una bevanda leggermente piccante che donerebbe immediato sollievo alla gola infiammata. A questa tisana si può aggiungere anche del miele, per rendere il tutto più dolce.

La liquirizia fresca

Non molti sanno che anche la liquirizia fresca può essere utilizzata per lenire il bruciore dovuto a mal di gola e raffreddore. La radice di liquirizia fresca può darci una sensazione di sollievo immediato che ci fa vivere i momenti di raffreddore e mal di gola molto meglio.

