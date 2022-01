Se abbiamo in programma una cena per molte persone e vogliamo veramente goderci la serata, il segreto è quello di fare cose semplici. E cosa c’è di più semplice e sfizioso delle polpette?

Senza starci a complicare troppo la vita infatti potremmo fare un figurone con il minimo dello sforzo e, in certi casi, con il minimo della spesa.

Le polpette che proponiamo oggi, infatti, non prevedono l’utilizzo di carne e di pesce abbassando vertiginosamente il costo di preparazione.

Se dunque siamo di qualcosa di goloso a prezzi contenuti ecco 3 economiche polpette senza carne e senza pesce perfette come antipasto o secondo.

Mai sottovalutare i legumi

Senza l’utilizzo di carne e pesce possiamo comunque ottenere un piatto di livello elevato grazie all’aiuto dei legumi. Ad esempio possiamo realizzare delle meravigliose crocchette di ceci.

Per velocizzare ulteriormente i tempi possiamo orientarci verso i ceci precotti che andranno scolati e lavati. Nel frattempo facciamo stufare della cipolla in padella con poco olio e, una volta morbida, spadelliamo i ceci insieme ad essa. Una volta cotti i ceci trasferiamoli in un contenitore e frulliamoli insieme ad olio, pane in cassetta ammollato nel latte e un cucchiaio di senape.

Frulliamo il tutto e ricaviamone delle polpette che dovranno essere passate prima nella farina, poi nell’uovo e nel pangrattato. Friggiamo le nostre polpette fino a doratura e serviamo, magari in accompagnamento a della maionese.

Cacio e pepe

Con l’aiuto di una sola patata possiamo cucinare delle ottime polpette cacio e pepe. Dovremo infatti grattugiare del pecorino romano al quale aggiungeremo abbondante pepe macinato e una patata lessa. Per dare maggiore struttura alla polpetta aggiungeremo anche un uovo. Impastiamo il tutto e, come consueto, passiamo il composto nell’uovo sbattuto e nel pangrattato.

Anche in questo caso dovremo friggere per poi servire in tavola.

Per chi invece vuole stare più leggero ma non intende rinunciare al gusto possiamo realizzare delle polpette di broccoli da fare al forno. Per prepararle dovremo lessare delle patate e dei broccoli che, una volta cotti, possono essere insaporiti a piacimento. L’ideale sarebbe saltarli in padella con delle alici e del peperoncino. Quando i broccoli saranno insaporiti, mescoliamoli con la patata, un uovo e aggiustiamo di sale. Da qui possiamo realizzare le nostre polpette da cuocere nel forno a 200° per 10 minuti.

