Molti di noi pensano che il periodo per viaggiare sia ormai terminato, senza però calcolare che in molti luoghi d’Italia il sole è ancora molto caldo e piacevole.

In questo periodo dell’anno, inoltre, chi può concedersi qualche giorno lontano da casa troverà offerte convenienti rispetto alla stagione estiva.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Chi può solamente concedersi il fine settimana via, potrà passare un weekend fuori porta visitando questo incantevole borgo che ci ruberà il cuore.

Potremo valutare le offerte più convenienti e goderci alcuni giorni di relax, visitando luoghi nuovi che ci faranno bene alla mente e al fisico.

Ecco 3 destinazioni low cost per una vacanza al mare indimenticabile ad ottobre

Un luogo dove troveremo probabilmente temperature piacevoli e calde un questo periodo dell’anno è senza dubbio l’incantevole Sardegna.

Potremo andare alla ricerca di offerte last minute che ci lasceranno positivamente sorpresi, valutando anche il pacchetto volo più hotel che può rivelarsi molto conveniente.

In Sardegna potremo trovare numerose spiagge bellissime e gustarci le varie specialità culinarie che ci faranno innamorare.

Potremo addirittura fare il bagno in mare, se le temperature si manterranno calde e poco ventose, per tornare poi a casa rigenerati.

Un altro luogo incantevole è l’isola di Ischia, un luogo anche molto romantico se abbiamo intenzione di visitarlo con la nostra dolce metà.

L’Italia è ricca di questi luoghi, per esempio questo è uno dei borghi più belli e pittoreschi d’Italia meta ideale per una fuga romantica.

Ischia è un’isola generalmente calda e viene presa d’assalto soprattutto durante il periodo estivo.

In questo periodo potremo godere del bel tempo e del mare senza dover subire lo stress e il caos tipico dell’alta stagione.

Inoltre, in quest’isola potremo trovare percorsi per il trekking oppure goderci a pieno le terme, se vorremo semplicemente rilassarci.

Infine, uno dei posti più belli d’Italia si trova in Liguria, precisamente ad Alassio, dove in questa stagione troveremo diverse strutture scontate.

Alassio è situata sul mare ed è caratterizzata dalla famosa passeggiata dove troveremo il noto muretto dall’omonimo nome.

Potremo godere di paesaggi suggestivi da condividere con il nostro partner, specialmente durante il tramonto, approfittando della tranquillità caratteristica di ottobre.

Ecco 3 destinazioni low cost per una vacanza al mare indimenticabile ad ottobre, un periodo che ci permette di risparmiare notevolmente.

Consigli

Per risparmiare è importante saper utilizzare i motori di ricerca, come per esempio Skyscanner che ci farà scegliere tra i voli più convenienti.

È bene sapere che essere flessibili sia sulle date che sulla nostra destinazione ci permetterà di risparmiare molto e di godere di un viaggio all’insegna dell’avventura.

Approfondimento

In pochi conoscono questo angolo di paradiso termale per una giornata di relax a costo zero