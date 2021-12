La stagione fredda è perfetta per invitare più spesso amici e parenti a cene e pranzi conviviali, dove sorridere mentre fuori fa freddo. Proprio per questo siamo in cerca di piatti sempre più ricchi e pieni di sostanza come può essere la classica polenta. Un piatto perfetto per il clima freddo, che piace a tutti, che può essere condito in svariati modi.

Quante volte poi ci capita di ritrovarci, dopo che gli ospiti sono usciti, tanta polenta avanzata? La prima cosa che facciamo è quello di metterla in frigorifero e consumarla l’indomani.

Purtroppo accade anche che molte persone, senza pensarci, buttano via nel cestino gli avanzi. Ecco 3 deliziosissime ricette da fare con gli avanzi di polenta dicendo no agli sprechi di cibo.

Aspettiamo che la polenta sia completamente raffreddata, poniamola in frigorifero avvolta da una pellicola e prepariamoci per le nostre preparazioni del giorno dopo. È possibile conservare la polenta anche in freezer, dentro ai sacchetti dopo averla fatta a fettine e avvolta nella carta da forno.

Partiamo da una preparazione che trasforma la nostra polenta in un ottimo antipasto.

Crostini di polenta

In un contenitore aggiungere dei pomodori tagliati a dadini insieme a della feta a cubetti e condiamo il tutto con olio, sale e pepe. Tagliamo la polenta in fettine rettangolari alte 1 cm e mettiamola a bruschettare in una griglia rovente. Una volta croccante adagiamoci sopra il nostro gustoso condimento.

Passiamo poi ad un primo davvero sorprendente.

Polenta pasticciata

Cuociamo per 10 minuti in una padella con dell’olio la passata di pomodoro aggiungendo del sale. Procediamo tagliando la polenta a fette alte non più di mezzo centimetro e foderiamoci il fondo di una pirofila. Aggiungiamoci sopra alcuni cucchiai di passata, della mozzarella a cubetti e del parmigiano. Ripetiamo l’operazione per almeno un altro strato. Inforniamo a 180 gradi per almeno una ventina di minuti e poi gustiamo.

Tra le nostre preparazioni manca l’aperitivo e rimediamo immediatamente.

Stick di polenta fritta

Su un tagliere adagiare la polenta e ricaviamone degli stick (bastoncini) lunghi circa 5 cm. Tuffiamoli dentro una padella antiaderente piena di olio bollente fino a che non saranno ben dorati. Scoliamoli e spolveriamoli con pepe e pecorino. Sicuramente non un piatto dietetico ma di una goduria unica.

E il dolce?

Durante la stagione invernale, con le feste e raduni conviviali di dolci non mancano di certo. Possiamo accompagnare le nostre preparazioni con del panettone, pandoro, qualche tocchetto di torrone. E per chi vuole osare un po’, un deliziosissimo pampepato fatto in casa, direttamente dalla tradizione Umbra, sicuramente stupirà tutti!