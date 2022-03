Ci sono degli oggetti che sono diventati quasi una seconda pelle per noi. Uno di questi è lo smartphone, da cui si cerca di non stare troppo lontani. Ma anche il portafogli ci accompagna sempre quando usciamo. Questo oggetto è diventato anche un simbolo di moda oltre che di utilità. Tuttavia, per quanto possa essere utile e bello, a volte è meglio non lasciarci dentro alcune cose.

Borse e borselli

Oltre al portafogli anche borse e borselli fanno parte del quotidiano di uomini e donne. Le donne ci conservano dentro anche il portafogli o il borsellino. Gli uomini senza borsello lo portano nelle tasche interne della giacca o del cappotto. Qualcuno, secondo un’antica tradizione popolare, lo mette nella tasca posteriore del pantalone.

Acquistare alcune borse da donna delle grandi manifatture potrebbe rivelarsi anche un investimento per il futuro. Ed effettivamente alcuni le comprano anche per un’eventuale vendita, una volta che acquistano valore. Per fortuna ci pensa poi la moda a rinnovare i modelli delle borse anche nella primavera oramai prossima.

Cosa evitare in borsa

Pur essendo tutti questi oggetti molto utili, ecco 3 cose da non mettere mai al loro interno. Nelle borse è possibile sistemare diversi oggetti, anche uno spray al peperoncino. Si usa come eventuale difesa, ma deve rispettare alcune caratteristiche ben precise perché sia legale. Ci sono, però, alcune cose che in borsa e portafogli non conviene mettere.

Forse si starà pensando alle carte di credito. In parte è vero perché in caso di furto, se non bloccate subito, potrebbero farci perdere dei soldi. Anche molti soldi e dipende dal tipo di carta e dalle sue autorizzazioni. È vero, però, che oggi è possibile pagare in modo sicuro anche con gli smartphone, attraverso delle app dedicate.

Ecco 3 cose da non mettere mai nel portafogli e nelle borse per evitare possibili danni e furti e risparmiare anche di più

Tra gli oggetti che non converrebbe lasciare nel portafogli ci sono le ricevute dei pagamenti. Non quelli generici, ma quelli fatti attraverso il pagamento elettronico con la carta di credito. Su queste sono riportati tanti dati ma, anche se di difficile decodifica, non è prudente dimenticarli. Meglio invece custodirli a casa.

Anche avere molti contanti non è l’ideale. In caso di furto o perdita accidentale, sarà difficile trovare qualcuno che li restituisca. Inoltre poco denaro ci aiuta anche a non spendere molto.

Infine mai lasciare i codici delle proprie carte di credito nel portafogli. Questi vanno memorizzati e nel caso di dimenticanza il metodo per ricordare il PIN esiste.

Per essere tranquilli vale la regola che il portafogli più è anonimo e più è sicuro.