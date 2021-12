Il minestrone è un piatto senza tempo, che ha attraversato secoli di storia e sfamato centinaia di generazioni. È un piatto povero, ma allo stesso tempo nutriente, in grado anche di riscaldarci e coccolarci durante l’inverno.

Il bello del minestrone è che possiamo buttarci dentro di tutto, facendolo diventare ciò che desideriamo.

Infatti, c’è chi vi inserisce i legumi e chi preferisce arricchirlo con cereali; oppure c’è chi ama insaporirlo con spezie particolari ed erbe aromatiche.

Inoltre, c’è chi adora mangiarlo insieme alla pasta, o affiancato a due belle bruschette di pane tostato o un paio di friselle. Insomma, è il classico piatto svuota frigo che in cucina può essere usato come un jolly di “Scala 40”.

L’incubo dei più piccini e non solo

Nonostante sia una ricetta sana e gustosa, per alcune persone potrebbe essere un incubo mangiarla. Soprattutto per i bambini, che alla vista di quei pezzi di verdura potrebbero storcere il naso e scegliere altri alimenti, più invitanti e magari meno salutari.

Per questo motivo, è importante rendere il minestrone innanzitutto più gradevole alla vista e poi anche più appetitoso. Vediamo come fare.

Ecco 3 comunissimi errori che potrebbero rendere il minestrone di verdure davvero poco appetitoso

Il primo errore che molti commettono è quello di mischiare verdure fresche con i legumi in scatola. Questi ultimi non vanno bene per questo genere di preparazione, per almeno due motivi.

Il primo è che, essendo già precotti, potrebbero disfarsi durante la cottura rendendo il minestrone anche brutto da vedere.

Il secondo motivo riguarda, invece, il sapore. A questi bisognerebbe sempre preferire i legumi secchi che, una volta lasciati in ammollo e lessati, sono di gran lunga più saporiti.

Per fare in fretta, molti commettono anche l’errore di utilizzare il dado per insaporire il brodo. Questo ingrediente, come evidenziano alcuni studi scientifici, essendo ricco di sodio, potrebbe in alcuni casi creare problematiche ai reni e non solo.

Quindi, è importante limitarne il consumo e preferire l’alternanza con insaporitori naturali, come le erbe aromatiche.

Oppure si possono utilizzare delle spezie, o del formaggio grattugiato, come il Grana Padano o il Parmigiano Reggiano.

Il terzo ed ultimo errore, invece, ha a che fare con l’estetica del piatto. Molti, nel preparare il minestrone, infatti, tagliano le verdure in maniera grossolana dando poco peso alle dimensioni.

In realtà, questo è un aspetto fondamentale, non solo per dare più equilibrio al piatto, ma anche per cuocere in maniera uniforme le verdure.

L’ideale sarebbe tagliare gli ortaggi a dadini di mezzo centimetro, così che siano simili per dimensione ai legumi. Quindi, ecco 3 comunissimi errori che potrebbero rendere il minestrone di verdure davvero poco appetitoso.