Anche se ogni vita è unica, tutti noi, prima o dopo, ci innamoriamo. E ogni amore è accompagnato da una domanda tanto legittima quanto spaventosa: durerà?

Avere una relazione non è un gioco, è un impegno che può portarci alla gioia o al dolore, a seconda dei casi. Non è raro, purtroppo, incappare in relazioni tossiche, che minacciano il nostro equilibrio e il nostro benessere. D’altro canto, non è escluso poter trovare la cosiddetta anima gemella, quella che ci fa sentire noi stessi ma donandoci qualcosa in più.

Capire in che direzione sta andando una storia d’amore, quando ci riguarda in prima persona, non è facile. Il fatto è che siamo completamente immersi nelle emozioni ed è difficile viverle con distacco. Ma, facendo caso ad alcune caratteristiche presenti o assenti nella nostra relazione, possiamo capire se ci sono le basi solide per essere felici.

Ecco 3 chiari indizi che rivelano se la nostra relazione sarà felice e duratura

Sono diversi gli studiosi di antropologia e comunicazione che si sono soffermati a studiare le dinamiche di una relazione amorosa. Dai loro studi deriva l’identificazione di alcune caratteristiche essenziali, ricorrenti in tutte le relazioni forti e destinate a durare nel tempo.

Al primo posto c’è il rispetto reciproco, ossia quella propensione a rispettare il pensiero e la libertà del partner. Se ci sentiamo limitati (o limitanti per l’altro) è possibile che la relazione presto o tardi scricchiolerà.

Altro tratto essenziale per una relazione solida è la fiducia. Questo concetto non si riduce soltanto alla certezza che la persona che amiamo non ci tradisca. È altrettanto importante poter contare su di lui nei diversi aspetti della quotidianità, potergli affidare qualcosa di piccolo o di prezioso. Soprattutto, è importante porci questa domanda: sarebbe disposto (o disposta) a fare lo stesso per me?

La chiave definitiva per un rapporto solido

Arriviamo così a un altro aspetto essenziale, riscontrabile in tutte le relazioni sane e felici: il supporto reciproco. Sommato a rispetto e fedeltà, ecco 3 chiari indizi che rivelano se la nostra relazione sarà felice e duratura. Supportarsi a vicenda è fondamentale, perché serve a riempire di vero significato la nostra relazione. Una coppia i cui membri si supportano a vicenda ha più possibilità di crescere insieme e unita. In questo modo, il nostro rapporto non sarà solo l’esplicitarsi di un sentimento potente, ma sarà anche un’esperienza formativa e, magari, destinata a durare per sempre.

