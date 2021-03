 Ecco 3 belle idee con la mimosa essiccata

Molte donne avranno ricevuto dei mazzi di mimose per la festa della donna. Fra qualche giorno saranno destinate ad essere gettate nel bidone dei rifiuti se non si pensa a conservarle con i piccoli trucchi che vi abbiamo spiegato qui.

Ecco, allora, 3 belle idee con la mimosa essiccata per portare aria di primavera in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Lo scrapbooking e il biedermeier

Il più classico e romantico modo per conservare la mimosa è metterla al buio in mezzo alle pagine di un libro come segnalibro. Un’idea diversa è invece riutilizzarla per realizzare un album con la tecnica scrapbooking, ad esempio a fianco delle foto ricordo dell’8 marzo.

Anche il biedermeier può essere una tecnica creativa che vede l’utilizzo della mimosa essiccata. Un lavoretto da fare anche con i bambini è la preparazione di profuma biancheria da appendere alla grucce del guardaroba. Basta legare con un nastrino di raso giallo un rametto di mimosa e tre o quattro bastoncini di cannella.

Le coroncine di mimosa

Per mantenere le mimose vaporose, consigliamo di essiccare i rametti a testa in giù, appesi con uno spago. Per rendere migliore l’essiccazione, si possono spruzzare gli steli con la lacca per capelli.

Una volta divenute secche, un’alternativa al classico vaso, è la coroncina primaverile. Dopo aver acquistato la base in spugna per fiori secchi a forma di corona, si inizia ad infilzare i rametti nella spugna fino a riempirla totalmente. Si può, inoltre, alternare a rametti di gypsophila o a dei boccioli di rose essiccati. Si potrà poi appendere alla porta d’ingresso con un fiocco verde.

La mimosa in barattolo

Una simpatica idea per conservare la mimosa è metterla sotto vetro! Con questo piccolo riciclo creativo si può conservare la mimosa essiccata praticamente per sempre.

Occorre un barattolo per conserve, ancora meglio se sia idoneo alla conservazione sottovuoto, e poi basta inserirvi la mimosa essiccata all’interno e richiudere.

Decorare i tappi con ritagli di stoffa colorata a piacere come se fosse una confettura. Consigliamo di riporla sulle mensole della cucina o disporla come centrotavola.

Ecco svelate, dunque, 3 belle idee con mimosa essiccata per decorare la casa a primavera.