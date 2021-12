Ogni cibo vuole il suo vino perfetto. Certo, bisogna anche non dimenticarsi di tener conto dei gusti personali. Quando si hanno ospiti in casa, però, meglio correre ai ripari e cercare la scelta migliore. Abbiamo già visto quali vini sarebbe meglio abbinare alle castagne. Stavolta, in occasione dell’arrivo del Natale, ci riferiremo invece all’abbinamento tra vini e uno dei dolci della tradizione durante questo periodo: il panettone.

In quanto a quest’ultimo, quale scegliere tra i tanti in commercio? Ci siamo occupati anche di questo, rifacendoci ad una recentissima indagine per chi ama i panettoni industriali e alla lista stilata una nota rivista enogastronomica in merito ai panettoni artigianali. Una volta scelto il panettone, non resta che vedere quali vini bene quando si mangia il panettone a Natale.

Ecco 2 vini da bere quando si mangia il panettone a Natale per un delizioso sposalizio di sapori

Una scelta ideale accanto ad un panettone artigianale potrebbe essere un passito come il Picolit fruliano, noto per il suo sapore spiccatamente dolce, con sentori di frutta candita, fichi appassiti, miele e vaniglia.

Il Picolit considerato un vino “da meditazione” e cioè da fine pasto, ma in realtà si adatta benissimo anche a frutti di mare, ostriche e formaggi saporiti. È da servire, idealmente, in un bicchiere dalla forma a tulipano, leggermente svasato al bordo.

Se non si vuole rinunciare allo spumante, meglio scegliere un Moscato. Un esempio potrebbe essere il Moscato d’Asti Cascina Fonda, che ha un prezzo più contenuto rispetto al passito.

Si tratta di un vino dall’intenso profumo di fiori di acacia e tiglio, delicatamente dolce ma non stucchevole. Se non al panettone, si può abbinare alle paste secche, dolci a base di crema e frutta chiara e alcuni tipi di formaggi. Idealmente, andrebbe servito in coppe larghe.

Dopo aver visto i 2 vini da bere quando si mangia il panettone a Natale per un delizioso sposalizio di sapori, ecco quelli che invece sarebbero più adatti al pranzo di Natale o alla cena della Vigilia.

