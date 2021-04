Ogni volta che si deve fare un lungo viaggio in macchina, si ha sempre la preoccupazione di quanti soldi ci vorranno.

La benzina e il casello fanno spesso paura. In Italia soprattutto dove le autostrade sono a pagamento. Di conseguenza, i lunghi spostamenti in automobile sono un vero e proprio investimento.

Però, dopo aver letto questo articolo, si potrà tirare un piccolo sospiro di sollievo.

Infatti, ecco 2 trucchi che in pochi conoscono per risparmiare facendo lunghi viaggi in macchina.

Offrire passaggi

Da qualche anno stanno spopolando alcuni siti dedicati a questo tipo di servizio.

Se si deve fare un lungo viaggio e si vuole risparmiare, basta iscriversi a uno di questi siti e fornire le coordinate del viaggio. Gli interessati si faranno vivi e contribuiranno alle spese, rendendo il viaggio economicamente sostenibile.

Questi siti hanno dei modi per garantire la sicurezza degli utilizzatori. Inoltre, ognuno recensisce l’esperienza, mettendo in mostra eventuali persone sgradite, sia passeggeri che guidatori. In questo modo, basta dare un’occhiata sul sito, prima di accettare proposte.

Dunque, questo è un ottimo modo non solo per risparmiare, ma anche per fare nuove conoscenze.

Mancato pagamento

In pochi sanno che è possibile posticipare il pagamento della tratta autostradale, quando ci si trova al casello. Questo servizio non è molto pubblicizzato, ma può tornare utile.

Non certo per risparmiare, ma per posticipare. Difatti si ha un tempo di 15 giorni per pagare la somma dovuta.

Per usufruire di questo servizio basta farne richiesta al casellante.

Ci verrà dato un biglietto, con il quale si potrà pagare con tutta calma il pedaggio.

Nel caso si smarrisse questo attestato di mancato pagamento, verrà recapitato alla residenza del titolare del veicolo, senza alcuna mora.

Questa opzione è molto utile per chi deve affrontare un lungo viaggio e non possiede denaro a sufficienza, sul momento.

In questo modo, viaggiare può anche non essere così costoso.

